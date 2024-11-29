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溪畔有佳人（二）

孟悟
圖／吳孟芸
圖／吳孟芸

儘管銀行沒有犯規，但還是欺騙了投資者。

艾米點頭說：對，化了妝的數據、整過容的報表，遲早要爆炸，對投資者就是欺騙。那個婚前隱瞞整容的女人，婚後生了個醜孩子，對丈夫就是欺騙。哈哈，不管你整得有多美，你的孩子會出賣你！

艾米的身邊又來了幾個同事，眾人顯然對銀行整容數據，欺騙客戶的案例不感興趣，感興趣的當然是整容女人生醜孩的後續和浮想。眾人聊得花紅柳綠、蜂飛蝶舞，唯有西溪無語。她在內心感慨人性的陰暗，窺探隱私的渴望，人心黑起來都一樣，跟文化和種族沒有關係。不管是中國人還是美國人，都把那個可憐的整容母親當笑話。西溪想逃跑，但是又能逃到哪兒去呢？受過傷的心去找誰治癒？遠去的往事本如大江東去，不再回頭，卻在突然之間洶湧回流，驚濤拍岸朝她襲來。

齊西溪出生在湖北浠水，她是父母唯一的孩子，從小沐浴在愛的陽光下。西溪母親是小學語文老師、父親是家國企的財務經理，父母皆熱愛中國傳統文化，熟讀四書五經、精通詩詞歌賦。她幼時就聽父親講過蘇東坡的〈浣溪沙‧遊蘄水清泉寺〉，得知她的故鄉浠水，古代的名字是蘄水。她六歲就能背下全文：「遊蘄水清泉寺，寺臨蘭溪，溪水西流。山下蘭芽短浸溪，松間沙路淨無泥，蕭蕭暮雨子規啼。誰道人生無再少？門前流水尚能西！休將白髮唱黃雞。」她很小就告訴小夥伴，她的名字「西溪」，源自「寺臨蘭溪，溪水西流」。

西溪的母親清麗柔美、優雅溫婉，而童年的西溪生得胖乎乎，她特別愛吃，小肚皮吃得圓圓滾滾，到了青春期，也沒瘦下來。母親總是說：少吃點，你不應該這麼胖！可是西溪是個資深小吃貨，熱愛各類美食，什麼巧克力泡芙、麻花、豬油渣蜜汁雞翅、曲奇餅乾……她的胃充滿了彈性，越吃越強壯。

小胖妞成了她的外號，一直喊到了高中，還有同學用「航空母艦」打趣她。她聽著辣心，但還是一笑而過。好在她成績優秀，老師喜歡她，同學對學霸總是佩服。班花文莎莎雖然膚白貌美、身材玲瓏，但各門功課的倒數衝在前面。眾人都認為，上天是公平的，給了你美樣子，就搭配了一個豬腦子。

西溪想扔掉胖妞的帽子，卻無法拒絕美食的誘惑，最後痛下決心，動力源自高中畢業晚會。為了拍畢業照留念，女同學要穿訂製的裙子。可惜最大號的裙子，西溪也穿不進去，兩個女同學上來幫忙，其中一個是班花。費了九牛二虎一大象之力，才把裙子罩在了西溪的身上，比綑粽子還緊。班花拿起一把剪刀，說要幫助西溪呼吸，朝後背的縫合處剪了一刀。那一刀讓西溪的內衣曝了光，羞愧感的殺傷力讓她無地自容。在眾人的嘻哈嘲笑中，西溪拍下了最恥辱的畢業照。

拍完畢業照的當夜，她一個人走到清泉寺，清朗的月光穿過搖曳的樹葉落在她的身上，也落在「清泉寺」三個字的石碑上。這裡就是蘇東坡被貶黃州，遭遇人生低谷，寫下〈遊蘄水清泉寺〉的地方，「誰道人生無再少？門前流水尚能西！休將白髮唱黃雞。」既然河水能向西流，世間一切皆有可能。當年蘇東坡滿頭白髮，依然樂觀陽光，認定自己有逆襲改命的希望！感而嘆之，十八歲的西溪能自甘沉淪嗎？

西溪立刻執行減肥計畫。從今往後，不吃晚飯、不喝可樂，把家中看得見的零食全部扔到父母的臥室。每天早晨跑步一小時，沿著蘭溪河畔一路向西，農田、竹林、石碑、文廟、亭台、老樟樹，當年蘇東坡也看過同樣的風景嗎？她一邊跑，一邊對自己加油：蘇東坡那時都是老頭了，還能改命，我風華正茂，必須脫胎換骨。

因為西溪晚上不吃飯，時不時餓得頭昏眼花。母親心疼，給她做了蝦肉煎餃，她意志堅定，只吃一個蘋果，有時讓母親煮一大鍋青菜蘿蔔湯，把胃給填滿再說。堅持就有收穫，兩個月下來，就減了十五斤。

西溪去南京上大學，繼續保持自律的運動規律，她還參加了學校的健身操班和瑜伽班。等到了大學四年級，她已經是個小美女，肌膚白裡透紅、身材玲瓏有致。在圖書館、在食堂，時不時都有異性向她示好。她懂了，美貌是女性的最大資產。（二）

投資 煎餃 圖書館

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