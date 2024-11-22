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淑嫻（四）

常湘雲

淑嫻擦擦眼淚，使勁點著頭：「我不怕吃苦，我只想以後一家人在一起。」丈夫張張嘴，到底沒有說什麼，也點點頭，把那個小小的包袱抱在懷裡，跟著一個解放軍隱在了監獄的木頭門後。

丈夫走了，淑嫻覺得自己的世界也坍塌了。可是，淑嫻又知道，自己的世界不能坍塌。婆婆已然年邁，三個兒子尚未成年，淑嫻不得不咬牙站起來。可是，淑嫻看著昏暗的油燈冒出來烏黑的油煙，鼻子裡酸的，眼淚「嘩嘩」淌下來，又後悔當初丈夫掙那麼多錢時，為什麼不買下來一幢房子，為什麼要把那些金戒子、玉鐲子的，交給他去還了他的麻將債。淑嫻簡直將嘴唇都咬出血來了，也不過只是疼罷了，人總是要活下去的。

淑嫻擦擦眼淚，開始一家家地去給人家洗衣服。婆婆什麼話也不說，每天一大早就起來，拿了一把尺子就出門。晚上回來時會拎個小布袋子，裡面盛得是人家給的大米。

淑嫻從鄰居的口中得知，有人找婆婆裁衣裳，婆婆一早就要去到人家，為人量衣、裁衣、縫製衣服。一天下來，自己的吃飯解決了，還能掙回來一兩斤大米，而淑嫻母子都在家裡，等著這一兩斤大米下鍋呢。

淑嫻看著婆婆已經花白的頭髮，接過婆婆手裡遞來的米袋子，臉上紅一陣青一陣，又自責，要不是她太笨手笨腳，只能夠替人家洗洗衣服掙些錢，古稀的婆婆也不至於這樣出去賣命。

淑嫻突然有些明白了，自己為什麼一直都不怎麼入婆婆的眼。雖然婆婆從來沒有說過她什麼，但是淑嫻也知道，婆婆對她並不滿意。淑嫻閉了一下眼睛，婆婆給她的是一個疲憊不堪的蒼老的背影。（四）

小布 監獄 解放軍

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圖輯╱台灣藝術家董陽孜紐約大都會展出作品

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