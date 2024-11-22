我媽真是無所不能，為了餵養我們姊妹兩張嘴到處抓挖。有一次竟然讓我和香香吃到了一頓肉，不是豬肉、羊肉、牛肉，是老鼠的肉。我們晚上歇息的那個廟裡，不時聽到老鼠唧唧的叫聲，跑過來、跑過去，不害怕人。我媽趁著月亮照進來的光，趴在地上守著，看見個影子就打。用鞋底子打老鼠，「叭」地一下，老鼠就嗚呼了。一晚上打了有十三隻老鼠。我數了，十三隻。

天還沒有大亮，我媽雙眼熬得紅絲絲的，打著哈欠。我媽喊醒我和香香，用包袱包住一堆老鼠，不敢聲響地離開村子，往野地裡走，害怕村裡人來逮我們。那時候社會緊張得很，不讓人出門要飯流動，出門需要大隊開的證明，不然抓起來關幾天黑房房，然後哪裡來送回哪裡。我媽得罪了隊長狗剩，回去沒有好果子吃，回去就沒有活命了。

我在溝壩裡收集了一些掃帚菜的乾枝枝，我媽用火鐮打起了火。等火旺起來，把一個個老鼠扔進火堆裡，不一時就冒出皮毛燒焦的腥臭味。緊跟著就是要人命的香味，稀有的烤肉的香味。

「媽，香很，熟了，能吃了。」我饞得催我媽。

「別急，生肉吃了害肚子。」

「媽，吃，吃肉。吃肉肉。」香香也催。

我媽扒出幾個老鼠，黑得像烤焦的洋芋蛋蛋。她用嘴吹吹這個，又吹吹那個，然後遞給香香一個，又遞給我一個。

「燒手！」香香抓了一下，被燙著了，趕緊縮回手，又忍不住去抓，扯下一條小細腿放進嘴裡，貪婪地咀嚼著，「媽，香、香，香很。」香香骯髒的小臉居然笑了，好看得像開放的蒲公英，好久、好久沒有看見三歲的香香笑了。（七）