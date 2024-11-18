大魚什麼時候才上鉤？你漸漸焦躁起來。

他突然問你：「你覺得為什麼要釣魚 ？原因是什麼？特別是男的？當然了，也有女的釣魚，但畢竟是少數。」

你說：「有的是為了逃避，得一時清閒；有的是磨礪意志，讓自己更有耐心；有的是親近自然，釋放壓力。」

他對你的話不置可否，而是問：「你是為了什麼？為了逃避還是磨礪？」

你反問道：「你呢？」

「沒有原因，我就是喜歡，單純的喜歡。喜歡到成癮，不甩兩竿心裡慌。」

你沒有回答，他也沒再追問。如果非得回答，恐怕逃避的成分更大。想想這些年的經歷，丟工作、失去體面、親情疏離、被離婚、中年疲態、情緒低落、精神隱疾……哪一樣都夠你受的了。你沒法勇毅地直接面對，妥善地一一化解，除了逃避，你還能怎樣？

然而生活也不是毫無希望可言。譬如垂釣時來一條大魚，突如其來的好運氣。譬如得到一份心儀的工作，可以一直幹到退休 。譬如重拾久違的親情，營造溫馨並觸摸柔軟。譬如慢跑、登山，身體日益強健，內心逐漸豐滿，一覺醒來，雲霧散盡，彩霞滿天。

手機又響了一聲。也許是女兒，也許是工商聯主席，也許都不是，不過是條無關緊要的資訊。夜光標不時閃爍，很輕微，但一定是魚在頂餌。先看資訊，還是先想好怎麼回覆女兒？或者先等等？你目不轉睛地盯著浮標，希望它停止閃爍，發出持續的紅光，然後猛地沉下，釣線繃緊，發出悅耳的呼呼啦啦聲響，一條肥碩的大魚便上鉤了。你將左手伸進口袋，拍了拍手機，像是給它安慰一般。右手輕輕握住魚竿蓄勢待發，你等待著。（全文完）