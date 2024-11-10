嫌棄自己的湯姆（七）

湯姆對女兒呵護有加，老馬夫婦看在眼裡，喜在心頭，心想：兒子終於成熟起來了。但湯姆仍然拒絕去老馬的工廠做事，整天在家逗孩子，或者打遊戲。

何秀蓮幾乎是哀求，讓湯姆去老馬的工廠做事。湯姆大聲說：我唯一想做的是成為酒吧老闆，對他那間工廠一點興趣也沒有。何秀蓮私下裡對老馬說：要不然，拿一點錢給他開酒吧？開間小小的也不用太多錢。老馬吃驚地望著妻子，眼中滿滿都是失望。

小月休完產假回去上班。湯姆說：你只要開口，老馬肯定能給你錢，幹麼還要去上班？小月說：自己掙的錢花起來舒服。

家中四個大人，兩個工作、兩個在家閒著，閒著的兩位負責帶孩子。何秀蓮的牌癮大，牌友喊一聲就去，照顧孩子的任務落在湯姆頭上。不到兩個星期，湯姆撐不住，央求小月雇個保母幫忙帶孩子。小月說：我這點兒工資雇不起保母！

湯姆再去求何秀蓮，得到的回覆是：我都是沒有工作的人，用的每一分錢都是伸手向你爸要，哪有能力雇保母！湯姆聽出來了，家裡三個大人合夥針對自己，氣鼓鼓地對老馬說：我寧可去上班，也不在家帶娃。老馬陰謀得逞，安排湯姆進廠，跑銷售。

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上班一個星期以後，湯姆要求老馬給他換輛大奔，配置不能低於老馬自己開的那輛。老馬說：你那輛豐田 開了還不到五年，幹麼換車？湯姆說：開那樣的便宜貨去見客，拉不回來生意。老馬說：上半年廠裡的銷售冠軍開一輛小電驢。

湯姆還在那裡囉嗦，老馬大聲說：你自己掙到錢以後再買。何秀蓮在旁邊說：小湯姆，你現在開始存錢吧！存夠一半錢就行，另一半媽媽幫你出。（七）