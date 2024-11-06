江玲說：你不收拾，你怎麼知道我花多長時間？

磕睡笑得哈哈的，說：你若嫌累，我給你請一個鐘點工如何？

江玲說：什麼叫我嫌累？我是不能吃苦的人嗎？你說這話就是抬槓。

磕睡在電話那邊愣了一下，大概沒想到江玲不高興，就說：好、好，你是偉大女性。其實你不知道，我給你賣這個房子，壓力很大。

江玲有點不明白，磕睡怎麼能活得這麼開心、笑得這麼快活，好像什麼事情到了他那裡，就不是問題。房子不是他的，他當然不著急，可我著急呀。

這樣想時，就不高興起來，說：磕睡，你到底怎麼想，這房子簽的合同也快到期了，還沒賣出去。

磕睡說：別著急，賣房子又不是賣麵包，每人每天都需要。需要時間的，太太。

江玲就氣起來，說：我不賣了好不好。

磕睡也不高興了，說：房子是你的，賣不賣你作主。說完就掛了電話。

江玲氣得說不出話。劉祥說：你這又是何苦來。把電話拿到手裡，放下。江玲還兀自站在那裡倒氣。劉祥說：你也別太急。江玲一肚子的不如意，都向劉祥撒過來，冷笑一聲，說道：難道我不想慢慢來，我就是天生的倒楣蛋，什麼事都是我不好。

劉祥心裡也是難過，一時不知說什麼好。兩人就那樣站著，各自想著自己的委屈，不說話。過了半晌，聽見安麗的叫聲，才好像從夢裡驚醒。

江玲把安麗抱在懷裡。這樣一個溫暖的小小的身體，給了她一種母性的激勵。她緊緊抱著女兒，淚水終於奪眶而出。

劉祥也不勸她，只是站在她後面。江玲哭完，劉祥問她：好一點？江玲點點頭，也不回答。（一五）