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法場街情事（七）

桑文鶴

等到救護車趕來，拉到醫院去時，人已經沒了。幫著潘叔給嬸嬸辦完喪事的時候，許知春的腦子還是矇的。自從有記憶開始，自己就一直和叔叔、嬸嬸生活。趙金月對她來說，絕不是毫無血緣關係的嬸嬸，而是媽。

趙金月死後，許知春和潘建榮都大病一場。那個時候，許知春剛剛大學畢業，潘覺夏才十四歲，她總是問潘建榮和許知春，媽媽去了哪兒，他們說媽媽去了國外。潘覺夏信了，後來日子一天天過去，也不知道潘覺夏是不是覺得身在國外的趙金月已經忘了自己，或者是她早忘了趙金月，總之，她沒有再問起過趙金月。

現在，潘叔也快沒了，許知春不知道要怎麼跟覺夏解釋潘叔的去向。又或者，她活在自己的世界裡，壓根不會在意。

最開始住院接受抗癌治療的時候，潘建榮還老是打發來陪他的許知春快點回去。他總是說：「上班要認真、態度要端正，別總是一下班就溜。得給領導留個好印象，現在工作多難找啊。」

現在，也許知道自己時日無多，他也不再說這樣的話了。即使很多時候，他因為疼痛，意識總是陷在半夢半醒、半暗半明的區間裡。除了躺著，他什麼也做不了，更說不出話來。但，他殘存的意識依舊能夠捕捉到許知春的氣息，他知道她正坐在自己的身邊，正憂心忡忡地望著自己。這種感覺讓他悲傷，也讓他安心。

許知春又在醫院裡一直待到了探視時間結束，進電梯去停車場的時候，她才看了看一直被自己設置成免打擾的手機，注意到有一條凌宇騫發過來的未讀微信

「小春，你上次跟我說的那個叫方雲輝的人，他又去找你沒？」（七）

微信

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