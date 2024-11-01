圖／趙梅英

艾米麗如約來到島上B街一○一號，她走近這棟白色兩層別墅，按響了門鈴。門裡傳來「汪汪汪」的狗叫聲，身著白色綢緞睡衣的中年女人打開門，睡眼惺忪站在她面前。一隻棕色法國純種貴賓犬舔著舌頭，騰地一下擠在她的腿邊。

「是艾米麗？」中年女人問。艾米麗微笑著點點頭，彎腰向狗狗叫出「Lucy」。

Lucy一聽有人叫牠，馬上「汪汪」了兩聲，撲到單腿蹲著的艾米麗懷裡。她激動地摸著這隻漂亮貴賓犬的頭和耳朵，覺得牠實在是自來熟，或許這條狗猜到她的到來就是為了牠。

中年女人生著一雙藍眼睛，淡褐色短髮及細白的皮膚，給人一種優雅知性的感覺。她笑著自我介紹說：我叫莫瑞，Lucy是我女兒柔藝的狗狗。話音未落，Lucy已被主人手裡的繩索套上，交到艾米麗手裡。

「See you later.」艾米麗說罷，轉身帶著Lucy跑出了開滿鮮花的前院。

這是一個林蔭環繞、湖波微瀾的富人街區，華盛頓湖像明鏡一般在晨曦裡閃著光。湖邊跑步的年輕人都順著青灰色跑道，朝同一個方向繞湖前行。各式各樣的狗狗跟在主人後面悠然自得，有幾位老人甩著胳膊正在散步。

艾米麗在網上找到這份遛狗工作，簡直就是一舉兩得。平常她也很難早起跑步，這下也緩解了房租問題。一小時很快，她氣喘吁吁地把Lucy送回主人家，跑回到自己的住處。剛走到門口，就聽到自己的狗狗Fady不停汪汪直叫。

等她開了門，那條澳洲 混血牧羊犬並沒有像往常一樣，撲到她身上表示親熱，反而發出「嗷嗷嗷」的怪叫聲向後退。艾米麗知道，牠嗅到了自己身上有別的狗味兒。牠彷彿看見主人前一小時的所作所為，埋怨她為什麼先遛別人，而不先帶自己出門，Fady孩子般嫉妒與懊惱著。

「Fady, sit down.」她習慣性下了指令，狗狗哼哼著不情願地臥在她的腳下。Fady搖搖尾巴又大嚎兩聲，意思是：快出門，我想大小便了。她拉開門，Fady就衝了出去。

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狗狗Lucy一進自家門就轉到門背後，在地上的濕毛巾上擦擦爪子，慢條斯理地搖著尾巴走到廚房，吃盤子裡的早餐，又吧唧吧唧喝完水，然後舔舔粉色舌頭，心滿意足地跳上了主人柔藝的床。牠緩緩地擠到床頭櫃邊，用右爪子把主人的包包扒拉開，將鼻子伸進去聞了聞，哼唧兩聲，又碰碰躺在被窩裡的她，意思是說：我已經鍛鍊回來了，主人你怎麼還不起床？

陽光從窗口射入，連同窗外的樹蔭一起映照在灰色的床鋪上。被子裡面蜷曲著的女孩露出一頭黃色秀髮攤在枕頭上，床單遮住了她的半張臉，一隻像白蓮般雪白、雪白的胳膊露在外面。

床頭上方掛著一幅柔藝自己畫的人物油畫，是一齜牙咧嘴的少女頭像。她眼睛痛苦地斜視著，黑色嘴唇的一角誇張地流下兩滴鮮紅的血液，又像似兩顆櫻桃，分明就是一幅心靈自畫像。

地毯上橫七豎八地攤著幾盒畫筆及用了一半的各色油彩管，有一個很大的金屬畫架斜靠在書架側面。右面靠牆立著的小書架上面，擺滿了各色芭比 娃娃。床上一角的毯子上放著手機、手提電腦，都拉著長長的線在充電。左邊是一輛精巧的黑色簡易輪椅，床頭邊地毯上的橢圓形黑色竹筐裡鋪著白色毛巾，上面臥著一隻純黑色波斯貓，像主人一樣睡得正香，毛色發亮。

樓上住著柔藝的父母莫瑞和戴維，白色過道兩邊的牆上，掛著一系列他們年輕時的照片，有一張母女倆的合照格外顯眼。兒時的柔藝滿頭鬈髮，帶著滿臉天使般微笑，乍一看有些秀蘭‧鄧波兒的影子。

這會兒，在洗手間洗漱的莫瑞一邊聽著手機的音樂，一邊往前額瀏海上捲著一只粉色髮捲，這位中年主婦筆直纖瘦。對面書房裡戴維正忙著一個案子，通宵未眠。他是一家海關律師事務所的律師，人長得顯老，四十多已經有些禿頂，幾縷黑髮擋在頭頂，前額閃著智慧的光芒。

他斜靠在房裡那把黑皮沙發上，左手拿份文件，右手端杯咖啡 。長玻璃茶几上堆滿了書籍和紙張，雙腿上的手提電腦張著嘴，手機在沙發扶手上喔喔作響。（一）