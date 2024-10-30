雲一樣的男人（一一）

每次接兒子回來，兒子一見到他就咯咯笑餵奶、換尿布、逗弄兒子，他覺得他是世界上。最幸福的人了。

他如願接了趙培華接院長留下的系主任缺，但他也早跨過四十歲的門檻，漸漸覺得工作、家庭兩頭忙，有些力不從心了，但麗敏完全沒有接手照顧兒子的意願。兒子黏他黏得緊，是他的小跟班，是他的心上肉。

牽著兒子的手進入小學，麗敏的時間稍微多了出來，可是她花很多時間在逛街購物，仍然三不五時和原先的閨蜜相約吃飯、看電影，家裡仍舊亂糟糟的。大概從小沒進過廚房，麗敏的廚藝實在不高明，一講她，輕則連飯都不讓吃，嚴重的話，一句「你以為你這個系主任是天上掉下來的？」的大帽子劈頭蓋下來，讓他頭都抬不起來。他深知若彼此修不好關係，那麼就會結束關係。他學會了惦惦，要就不接腔、要就避重就輕，盡量不造成夫妻之間的矛盾與爭執。

生活慢慢失去了新鮮感，像凋萎的花，沒了生氣。唯一還在燒的火苗，就是摟著他，身子都是熱熱的兒子。

他望著身形越來越胖的麗敏，那張原本圓潤的臉卻漸漸變得稜角分明，剛硬起來。

他不知道夫妻之間一旦失去了熱度，是不是能夠恢復得回來。

兒子幾乎都是他帶的，再大些，似乎也懂得他的憋屈，特別貼心──兒子成了他婚姻中最快樂的部分。

一路磨下來，他還是會生悶氣。為什麼麗敏可以任性地做這些無理的要求，好像天生就有特權似的；而他必須小心翼翼看她的臉色，隨時隨地陪罪？麗敏始終維持一貫任性作風，沒有什麼改變。（一一）