圖／王幼嘉

那個男人出現的時候，剛剛下班的許知春正準備往醫院趕。大夫說潘叔的時間不多了，癌細胞 擴散得到處都是，現在做的保守治療，只是最大程度減輕他的痛苦而已。許知春咬著牙，問大夫還剩多久。大夫嘆了口氣，一個月吧。

許知春把潘叔的情況跟公司老闆說了。老闆還算開明，再加上這幾年許知春的表現一直不錯，就說：那這個月的加班你不用參加了。什麼時候想休假，打聲招呼就可以。

一到下班時間，許知春就收拾好東西，出了公司大門。結果迎上來一個人，那人笑著說自己姓方，叫方雲輝，之前在電話裡跟許知春聯繫過。他問許知春現在有沒有時間，他有要緊的事情想跟許知春說。

許知春盡力擠出來一個笑，說：「對不起，現在不行，我還有事。」說完就準備從那人的身旁繞過去。

可那人不放棄，還是說：「半個小時就可以，要不然十五分鐘也可以。」

許知春有點煩了，但還是盡量讓自己的口氣聽起來有禮貌：「對不起，我現在是真的沒空。」然後她握緊車鑰匙，從方雲輝的身邊繞開。

「可這是人命關天的大事。」方雲輝在她背後說，「這難道不比你的事重要？」

許知春這下也不裝了，她轉過頭來說：「巧了，我這裡也是人命關天。我的家人是癌症 晚期病人，身邊時時刻刻都離不開人。我現在就要去醫院。」

姓方的愣在了原地，許知春趁著他愣神的工夫，逕直去了停車場。

醫院那邊，許知春雇了兩個護工大姐，日夜輪班地照顧潘叔。除了工作以外，她所有醒著的時間基本上也都耗在了醫院裡，回家也只是洗澡、睡覺、換衣服。潘叔在清醒的時間裡，總是表現得很愧疚，說自己得了這一場病，不僅花光了自己的家底，還要連累著知春一起受累。

他嘴裡念經一樣地不停跟許知春道歉，聽得許知春眼淚汪汪。虛弱的潘叔已經抬不起他的胳膊了。許知春輕輕地握住他的手，她知道，生命的光熱正一點點地離開潘叔的身體，沒有多久了。她忍不住輕輕地把臉貼在潘叔的手背上，心裡泛起一股淒涼。很快她將再一次地變成孤兒。她珍惜所有和潘叔在一起的時間，不為他，而為自己。

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今天到醫院的時候，潘建榮剛剛睡醒。

「潘叔。」許知春忍不住叫他。

潘建榮費勁地抬眼看了一下她，用力地擠出了一個笑，「春兒，下班了？累不累？」

許知春搖搖頭。

「覺夏呢？」潘建榮突然問。

「你忘了？覺夏昨天剛來看過你，現在回學校了。」許知春說，「如果你想她了，明天我再去接她過來。今天太晚了，學校那邊說要提前一天打招呼，才能去接人呢。」

潘建榮像是反應過來一樣地搖了搖頭，艱難地說：「不用了，等到周末吧。」

潘覺夏是潘叔的獨生女兒，小的時候得了腦炎，救過來以後智力受損。雖然現在已經是大姑娘了，可也只有幼兒的智力。

潘建榮去年被查出了肺癌，不得已關了飯館，開始抗癌治療。之後身體越來越差，也沒辦法再照顧潘覺夏了。已經工作幾年的許知春四處託人找關係，把潘覺夏安排去了一所寄宿制的特殊教育學校。學校在郊外，覺夏很喜歡那裡，每天跟著老師唱歌、做手工，跟同學們一起玩。知春每次去看她，她都是笑嘻嘻的，外面的疾苦都與她無關。

對於自己的情況，潘建榮心裡很清楚，他也不和許知春玩什麼假裝一切都會好的遊戲，只要身體撐得住，他就會和許知春聊天，基本上就是交代後事。許知春知道，潘叔最放心不下的就是覺夏。

「叔，你放心，我會照顧覺夏的。我一輩子不結婚，也會照顧好她。」

潘建榮心疼地搖搖頭，「別說傻話，你怎麼能不結婚呢！如果要你為了照顧覺夏放棄自己的個人幸福，那我的罪過就大了。」他愛憐地望著許知春，「我已經想好了，趁我腦子還清醒的時候，把後續的財產問題都解決了，你將來也好少點麻煩。」（一）