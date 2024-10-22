海倫的爆米花（全文完）

海倫點開視頻，看到小妹面帶憂傷：「姊，咱爹老年癡呆越來越嚴重了。清醒時他說享到福了，你給他們買的樓房，有暖氣，還能在家裡洗熱水澡。糊塗時卻說他在舊金山 街上崩爆米花，五分錢一碗，要給你送去……」

海倫瞥見父親蜷縮在床頭，眼神呆滯。她心中一顫，喊了一聲：「爹！」父親抬起頭，茫然地問：「你是誰？」

海倫的眼淚奪眶而出。爹，我心中的定海神針啊，要倒下了嗎？在疫情 期間，母親去世，她只能隔著屏幕痛哭。現在，父親也不再認得她了。多年來，她拚搏奮鬥的目標是為父母爭光。然而，如今爭光又有何意義？沒人再為她鼓掌了。

她從四十八層的辦公室俯瞰燈火通明的舊金山，遠處地平線與天空相接，無盡延伸。然而，她的內心卻失重了，找不到著陸點。

突然一顆流星劃過天際，亮光在空中畫出優美的弧線，將天地連接。她彷彿看見了弧線的另一端，父親蹲在地上，把鐵鍋點燃，然後用有力的手臂拉動風匣。「砰」的一聲，一串黃燦燦的爆米花騰空而起，裹著那顆黑痣，形成一股強勁的風力。順著弧度，把她一步步推到現在的高度。

可再高，能通天嗎？報復，內心平安嗎？再奮鬥幾年，還能見到父親嗎？海倫望向浩瀚無窮的天空，好像看到那傲立的定海神針，正在顫巍中砸向她的胸口。一股氣流穿過胸腔，瞬間將心頭的迷霧驅散，找到著陸點了。

海倫重新寫了員工評估報告，同時提交了辭職信。她給李響留了一個紙條：「你父親的人參我收下了，替我謝謝他。」

一周之後，海倫踏上了回國的飛機。爹，等著我，我要吃爆米花。（全文完）