為何假裝自己還是個盲人？他向自己提出了疑問。其實他很想扔掉導盲竹，大踏步向前走。但他最終還繼續扮演盲人，像在進行一樁惡作劇。

他慢慢地走啊走，來到了一個離自家社區較遠的地方，確信這裡沒人認得自己，收起導盲竹和墨鏡放進背包，走上一輛剛剛停穩的公車。五個站以後下車，走進商場，買了一副顏色淺些的變色鏡。

這天秀蓮和兒子回到家時，阿勇已經做好了晚飯，戴著剛買的變色鏡，端端正正坐在沙發上等候。他煮飯用的是冰箱中的食材。幾個小時前，他站在市場邊上糾結了半天，最終還是沒有進去買菜。

「爸爸，你換了眼鏡！」

「爸爸今天休息，去外面曬了會太陽。」

「爸爸為什麼要換眼鏡？」

「爸爸換副輕一點的，鼻樑的壓力沒那麼大。」

秀蓮望了望阿勇，臉現狐疑之色，不過沒有說什麼。

阿勇正想告訴秀蓮，奇蹟已經發生，卻看見秀蓮已轉身走向廚房，麻利地為晚餐做準備。

像以往那樣，秀蓮給阿勇的不鏽鋼大碗裡夾了很多菜。

到底為何沒有馬上捅破秘密，阿勇不知道，反正就是沒有捅破。

兒子吃完飯回房間看漫畫，秀蓮半躺在沙發上刷手機。阿勇慢慢走過去，在秀蓮旁邊坐下。秀蓮扭頭看他一眼說：「在家你還戴什麼墨鏡？」

阿勇順手把墨鏡摘下放桌上，秀蓮扭頭又看一眼，說：你的眼睛沒有一點神采，還是戴著好一點。阿勇不再理會那眼鏡，閉上眼睛，靠近秀蓮的那隻手搭在她的大腿上。秀蓮一隻手拿著手機，另一隻手把阿勇的手推開。「熱得很──現在才八點！」她以為阿勇是在傳遞愛的訊號。

阿勇說：「有個事我想和你說。」（一三）