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怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

你好，合夥人！（一○）

孟悟

「我和皇后說了那麼久的話，她沒有一句問起你。」金萊長嘆了一聲氣：「梅梅讓她在奧運吃了鴨蛋，她幫她搬家。你幫她奪了雙人金牌，她一句也不提你。」

「她和梅梅是真好。」雅君微低著頭，靜默的空氣裡似乎流轉著淡淡的感傷，「各走各的路，我和她這輩子沒必要再見面。」

金萊說：「還會見面，如果彼此需要。」

三個月後，果然如金萊所料，皇后找到了雅君，劈頭蓋臉的第一句話是這樣：「我想打去下屆奧運，你願意同我再創奇蹟嗎？」

雅君當天就給金萊打電話：「我決定了，殺去再寫傳奇，只能當皇后的合夥人，雖然我不喜歡她。真的，第一次見面就不喜歡她。」

金萊回她：「我剛在網上看了一句話：好朋友不一定是好的合夥人，找合夥人千萬別找好朋友。」

「你好，合夥人！」雅君意味深長地吐了一句。

雅君問過自己：反感皇后嗎？為什麼皇后一打來電話，即刻熱血奔湧、摩拳擦掌？看來自己還是看重職場生涯、看重名利，運動員只能用成績來證明自己。要出成績，只能跟皇后合夥。

這次合夥不如上次一帆風順，在國家訓練館裡，皇后的關節嚴重扭傷，幾乎在同一天，雅君訓練時心不在焉，遭受撞擊，疼得她齜牙咧嘴，兩個傷兵一起住進了醫院。雅君沒有大問題，很快出院，皇后準備接受手術。

皇后對雅君說：「你先練著不要鬆懈，我出院了就陪你練同步。」

雅君對皇后搖頭，「我不練了，我連全運會也想放棄。」

「為什麼？醫生都說了，你的傷比我輕得多。」

皇后當然不知道雅君的祕密。雅君只悄悄告訴了金萊，她有了心愛的人，別說是金牌，連鑽石牌對她也沒有吸引力。（一○）

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