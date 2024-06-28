但我很保護她，如果爸爸與媽媽又有口角，我就會毫不猶豫地站在媽媽一邊。在我出生後，對爸爸全無印象，因為他一直在國外。媽媽帶我的時光，我長得很胖，笑聲很響，笑得滿臉通紅，對這個世界充滿信任和愛，以至於媽媽以為我是一個開朗的男孩子。

在她的公寓牆上，掛著我在家鄉時的照片，鮮艷的紅領巾、藍色的新短褲、白色襪子、塑料涼鞋，燦爛的笑容，就像照相館背景中的西湖一樣風景如畫，不真實。而我記憶中的媽媽不說話，總是很文靜、溫和、微笑，我被她抱在手上，看著整個世界如此美好妥貼。

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詹姆斯與我們相遇，也是偶然。

他剛生下來兩個星期，他媽媽就攤上事了。可這時候，得有人幫他活下來，這就是他來到我家的部分原因。

根據法律，關於詹姆斯撫養權的判決，孩子的母親由始至終都受到非議，她因吸毒、生活能力低下受到懷疑。詹姆斯的父親不願承認自己與孩子的血緣關係，推卸責任，醜態畢露。對這個稚嫩而無辜的小孩子來說，父母雙方都不是可託付的撫養人。接下來，這場訴訟似乎變得冗長而複雜。詹姆斯被放逐於命運的河流中。生活似乎露出了猙獰的獠牙，與父母任一方的連線，使他成了一個盛滿了刺骨酸楚的容器。何況，他還有很嚴重的先天性心臟病 。

這時，他雖然才出生十幾天，已有了自己的老闆，哦不，是他的代理人律師，政府給他安排的律師。（七）