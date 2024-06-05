沒有母子相聚，只有一個人在夜晚捱過的無數個似冰的黑。這個世界是冰塊做的，外表堅硬，其實易碎。黑夜是滾燙的鍋。我們被至臻的黑熬煉出卑微的油。還好這段日子裡結識了一位大哥，這位大哥就是文明局真正的局長，局長對肖遙遠很是照顧，肖遙遠之所以得知母親的行蹤還堅持留在火車站，就是要等這局長出獄。局長因為搶劫被抓，搶了路人三塊八毛錢，被判兩年。我跟隨肖遙遠一起執行了很多次的文明局任務，除了阻止一次又一次的人吃人，還要阻止偷。不僅偷來往的路人，偷附近的居客，連自己同伴也偷。我只是因為多看了別人兩眼，懷疑我要偷，就被同伴大打出手。我沒有偷，只是被懷疑，然後就挨了打。我當然也不懼，和他對打，一個悶拳打中他胸口，我讓他知道知道什麼叫文明。後來的事情居然就簡單起來，我靠拳頭出了名，有人說我練過絕世武功，他們尊崇我為第一把交椅，願意跟隨我一起替天行道。肖遙遠卻指責我，不該動武，野蠻只會滋養野蠻。我和一朵花似的立在原地，大腦在飛速旋轉，思考半天後我還是沒想明白，我說，不對啊！我記得你最開始是二話不說直接掏刀子逼對方服從的啊。肖遙遠這個人可能喜歡忘事。肖遙遠磕磕絆絆地說，對啊，正是因為這樣，文明局才重要啊，還是不夠文明，只要個個文明了，就不會出現這樣的問題。我又問肖遙遠，我們文明局只能讓火車站的這些沒有住所的人文明，但是火車站進進出出的人，他們有去處，有來路，有住所，他們的文明誰來負責？（一一）