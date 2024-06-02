圖／王幼嘉

「哦！不是為我。」她指著床上的嬰兒說：「是約書雅，黛咪的爸爸。」

「妳的先生？」我直覺地問。

「不是先生，我沒有結婚。」

真想不到她的回答。未婚生子，對我們中國人來說，是不光采的事，甚至羞於啟齒，她卻毫無顧忌地說出。我直覺的反應是，她應該是別人的小三了。想到這裡，我原先對她的一絲好感完全消失。

「他人呢？現在在哪裡？」

「在監獄 裡。」

一個大大的震撼，原來是犯人。我忍不住又問：「犯了什麼罪？」

「殺人。」

「殺人！」我驚叫。

她用手勢示意我小聲，以免把床上的嬰兒吵醒。

「是自衛殺人，有人證。只是沒有律師肯打這個官司，因為所有的律師都認為，這個官司不論打輸打贏，都賺不到錢。」

自衛也好、有人證也好，終究是個殺人犯。半夜三更與我獨處一室的，正是殺人犯的女人，我得趕快脫身。我逕自打開她的房門，準備出去。

「對不起，太晚了，我該回去了。」

卻沒想到，她衝上來，雙手緊緊抱住我的脖子，對著我的嘴唇深深一吻。

在回家的路上，我睡意全失，怪自己惹了這個麻煩，心裡萬般無奈，不知該如何善後。

我本該在矽谷 住一晚，但我提前回來了，所以第二天不用去公司上班。第三天我一進公司，正好碰到史密斯律師，他見了我就說：「昨天有位名叫艾咪的漂亮女士來找你，我告訴她你休假，她說她今天再來。」

我一聽，糟了，找到我公司來了，怎麼辦？史密斯律師繼續說：「那位女士說有重要的事情，我好奇問她是什麼重要的事，她要你為她介紹律師。」史密斯洋洋得意地說：「哈哈！她卻不知我就是律師，我也沒有告訴她我是律師。怎麼樣，那位女士真漂亮啊！是你的朋友嗎？」

「不是的。

「不是朋友，那就是情人了。不管是朋友、情人，就憑她與你的關係，不管是什麼案子，我接了。」史密斯詭譎一笑，越說越起勁：「這麼漂亮的女士，別說你，任何男人都抵擋不住的。記住，她今天來了，一定要叫我。」

我心亂如麻，史密斯還在吃我的豆腐。

「你也抵擋不住了。」我想以幽史密斯一默，來掩飾我的尷尬。

「當然，我也是男人。」

我心想，這個禍闖大了，甚至牽涉到公司。我辭職，搬到外州去，不讓這個女人再找到我。千頭萬緒，不知如何是好。

中午時分，擴音器廣播我外找。史密斯也聽到廣播，知道來找我的是艾咪，他也到會客室來了。艾咪和一位中年男子同來，她看到昨天見到的史密斯就是律師時，非常驚喜。她介紹同來的男子名山姆，是酒吧老闆。大家寒暄幾句後，艾咪開門見山說：

「我不想耽誤兩位太多時間，我就把那天的情形簡單敘述一遍。約翰是我們店裡的老顧客，非常喜歡我，每次給我小費都給得很多。那天是約書雅二十一歲生日，他要以喝酒來慶祝成年，他是第一次走進那家酒吧。約翰見我對他非常親切，感覺不是味道。當約書雅向我要一杯威士忌時，他以嘲笑的語氣對約書雅說，小子乳臭未乾，喝什麼威士忌，繼而轉向我說，艾咪，給妳的小情人一杯牛奶 。約書雅聽了非常生氣，回了一句你回家去喝你老情人的奶。這句話激怒了約翰，仗著幾分酒意，把手上的酒潑到約書雅的臉上說，你要喝威士忌，這杯我請你。同時敲碎了一個酒瓶對約書雅攻擊。約書雅從口袋裡掏出短刀，刺了約翰幾刀。」

艾咪敘述時，我完全沒反應，因為我避之惟恐不及，相信史密斯也不會蹚這渾水。昨天他說要接她的案子，只不過是句玩笑話，但見他卻聚精會神地聽。艾咪說到這裡時，略一停頓，山姆立即接著說：「艾咪說的完全是事實，不但我可以作證，還有許多我的顧客可以作證。那天確實是約翰先向約書雅攻擊，約書雅臉上和手上也都受了傷。」

「兩位務必要幫我這個忙啊！」艾咪在哀求。

「她的女兒還不滿一歲，這麼小的孩子不能沒有爸爸呀！」山姆也加了一句。

我萬萬沒有想到的是，史密斯竟毫不考慮，簡單地說出了一個字：「好。」

這個字來得太突然，艾咪似乎還沒有準備好，停頓了兩三秒，才反應過來，立即喜極而泣，一面說「謝謝」，一面抱著史密斯在他的臉上親吻。

第一次出庭，艾咪、山姆和我都去了。艾咪、山姆，還有兩位酒吧的顧客都是證人，我則坐在旁聽席上。約書雅穿著橘色囚服出場，看來是個憨厚的大男孩，見到艾咪就和她點了一下頭。對法官、檢察官和史密斯的問話，他除了以「Yes」和「No」回答外，沒有說任何一句話。（二）