百萬富婆派對驚夢（一二）

「妳能不能冷靜下來？我們好好談一談。」

「可以呀，你先把這兩個禮拜到底做了什麼，清清楚楚地先交代再說。」

「就是去打高爾夫球呀。」

「騙人的吧，你只是藉著打高爾夫球的名義，偷偷去和什麼人約會了吧？」

「妳這什麼意思？這根本是無中生有的中傷。這是哪門子的邪門想法？」

她正想質問保羅現金卡 的事，發現保羅的眼睛從藍色轉為綠色。

她一下子安靜下來，保羅有雙漂亮的藍眼睛，脾氣好，藍眼睛如海水一般澄澈美麗深邃。但激怒他時，他的眼睛就會轉為綠色，逼人的絕美翡翠綠，但卻像豹眼一般，冷光直逼，令人渾身透涼，不寒而慄。

她只見過保羅的眼睛由藍轉綠一次，那時是他同父異母、不斷結婚又離婚終致破產 的哥哥傑夫來找他要一大筆錢，保羅當時氣得就像領地被侵犯的一隻花豹，眼睛發出冷冽的綠光。

她立刻卸甲而降，眼淚掉了出來，恨自己真是個沒出息的人。

「好好說，妳今天是怎麼了？」

「沒有。」她低低地說。

想起剛才像著魔似的，把自己逼到死胡同裡，她從來沒有覺得身心這麼倦怠過。

「妳是不是太累了？要不要休息一下？」保羅溫柔地用著藍眼睛看她。

她想，她是累了。

「來，妳先躺下，」保羅把她帶到陽台，「我來給妳講一個笑話。」

她靜靜地聽著，保羅的聲音溫柔平緩，像春風撫慰了她躁動的心。

「我們公司最近和一家日本 公司，一直在談合作項目。上個禮拜這家公司派了幾位日本人來，說周末要去打高爾夫球。老闆忽然找我，說讓我一起去陪日本人打高爾夫球。」（一二）