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她現在知道，吊纜車並非百分百安全。想及過往，她成年前搭的都是安全車，父母全程駕駛，護她安全上車下車。成年後她自任駕駛，因不婚沒人同車，經常橫衝直撞，安全堪慮，然而也沒出過事故。

想及現時，生活確如人人說的那樣，若飲水冷暖自知。然而生活之冷，於她是在賭場賭輸畢生一半積蓄，與人情炎涼無關。所以若贏回錢財，說不定生活即能回暖。可生活冷了就冷了，她彷彿也無能為力。

日子則得過且過。年度在醫生處做體檢時，先見護士，測量體重、血壓等等，然後聽護士例行公事地問她：「最近覺得抑鬱嗎？」

她答：「不。」答得飛快，毫無破綻。

「有自殺傾向嗎？」

「沒有。」也是迅速回答，毫不猶豫。

她知道護士必須這麼問話，因為有關病人精神健康，含糊不得。然而她就刻意含糊了，有意把自己嚴實地包裹起來，旁人拆開不了。

然後是醫生見她，告知她血液報告一概正常。體檢完畢，結論：她今年身心健康。

她不敢問：「有必要看心理醫生嗎？」

不敢問，因為不知在心理醫生那裡，她會否丟盔卸甲、無所遁形。而這，不知怎麼，竟是她的焦慮所在。

她害怕被催眠。但催眠究竟是怎麼一回事，她其實毫無所知。她對醫學原就知識貧乏，只是想，被催眠的人意識也許不是沉睡的，反之，還可能活躍異常。那麼在她意識奔湧之時，她心網裡的種種聲音是否也將源源而出？呢喃也罷、嘶喊也罷，都將被聽見？

心理醫生或許會叮囑她：要走出自己、走入人群、結交朋友、心情愉悅。都是金玉良言，自然不該逆耳。然而她孤僻，人群就是一道道圍牆，牆或有門，她卻無法穿門而入。

可也不盡然。她也曾擠在人群中，聽反戰演講。群情鼎沸，她不由羞慚。她只慣於紙上談兵，未曾為反戰做出任何實際行動。

演講會結束後，有人發傳單，給了她一張，問她：「下星期還有一場，來吧？」

她沒答話。心想，戰爭之殘忍道之不盡，她原該參與每場演講，想法子感同身受。然而同時也想，她這麼個沙粒一般的人（風起時，頃刻飄失），能起什麼作用呢？不如歸去。真的，不如歸去。

她歸去了讀書會。幾個朋友共同組織讀書會，邀她入會，每月聚首一次。會中不外談談當月規定閱讀的書，外加喝茶、喝咖啡 、吃點心什麼的，正經八百。然而在大夥侃侃而談之時，她經常是緘默的，彷彿她的閱讀心得，是私有的，難以傳達。

有一回，大夥點名問她：「妳覺得這本書涵蓋的女性主義有偏差嗎？」

她覺得議題大，拙於言詞，當下只能模稜兩可：「也許有，也許沒有。」等於什麼也沒說。

再一回，她又被問：「這本書中的墮胎 事件是有關道德，還是非關道德？」

問題更大，已超乎法律，直接衝擊道德界線。她再次打馬虎眼：「也許有關係，也許沒關係。」以迂迴方式間接地告訴朋友們，她讀書不求甚解。

之後讀書會選了一本暢銷書，是言情小說，易讀，滿紙愛情氾濫成災。她們幾個中年女子，過的是尋常日子，對夢幻式愛情已有一定程度的免疫力 ，所以即使書中愛情驚天地、泣鬼神，她們也不會輕易淪陷於愛情災區之中。反之，她們對災區種種皆能目光如炬一一審視，如局外人般清醒無比。尤其是她，絕不會坐上夢幻飛毯，去追逐無邊無際的愛情。

可話說回來，此類書之高度娛樂性，她們也抗拒不了。即使不能說開卷有益，但一路讀下來亦欲罷不能，且邊讀邊嘻笑，彷彿不小心服用了興奮劑，心情大好。

但依然只有她，陪朋友一陣嘻笑後仍鬱鬱寡歡。她不明白，大夥合唱歡樂歌，為何唯她一人走調，繼而聲音喑啞？更不明白，她走入書籍、走入人群，為何仍抑鬱如此？

4

在思潮起伏中，她無端想起了前不久讀到一篇有關安樂死的文章。是報導文，不煽情，但觸動了她敏銳的神經。可她沒把文章轉發至讀書會，固然是因為覺得文章中字裡行間隱隱約約之悲情不宜傳送，但更重要的是，她認為安樂死之必要或不必要，純屬個人之抉擇，似乎無須與讀書會諸友討論。

她與諸友應同樂而非共憂。就像那天，大夥在湖邊餐廳吃了午餐，美食下肚，暖了胃，不也其樂融融？或許過日子就該如此，吃吃喝喝、嘻嘻哈哈。因為──都是平常人，不必有大作為，卻必須快樂。

她自然知道，日子之好，是好在飲食中、好在心情愉悅中。享樂派的這種論調她並不排斥，她只是個性彆扭呆板，體會不到「好」恆常俯拾皆是。（中）