追女工作守則（一○）

林婉少有地笑出聲來。她拍拍黃啟中的腦袋，打了個爆栗說：「啟中，我和老趙這些年分分合合，名聲都壞了。當你女朋友，會有人笑話你喝別人洗腳水的。」

黃啟中激動地說：「林婉，我想這件事很久了，你的名聲不好，我不在乎。你不是處女，我也不在乎。至於我被人笑話，我更不在乎。我只在乎你這個人，我們兩個好吧！」

林婉笑吟吟的臉色由晴轉陰，面色陰沉地能滴下水來，冷冰冰地說：「你是不是覺得，我被老趙踹了，我就成了賤貨，要降價才能賣出去？你是不是覺得，我婚前失了身，就要任由你們看輕擺布，隨隨便便找個男人嫁出去？」

黃啟中臉色慘白，急得渾身上下熱浪 一浪高過一浪，卻不知道該如何替自己辯解。孫子在論述兵法的時候說：「兵者，詭也，實則虛之，虛則實之。」女人在坦誠自己有個缺點的時候，內心深處並不認為真的就是缺點。她只是希望通過男人的口，告訴她這個缺點其實根本不值一提。黃啟中哪裡懂得這裡面的曲折精髓，滿腔癡情被當作了侮辱謾罵。

林婉站起身，滿臉憤恨地說：「你說你喜歡我，可你都不尊重我。你說你不在乎我的名聲、我的身體，這是你對我最大的憐憫？你是不是以為，我應該感恩戴德地跪伏在地，奉上身體？真正愛我的人，連考慮都不會考 慮這些！黃啟中，你不過是個想占女人便宜的齷齪小人，我真對你很失望！」

黃啟中急得都要哭出聲來，這女人的腦迴路都是怎麼長的？這是哪兒跟哪兒啊！她還講不講基本邏輯了！黃啟中急得站起身來，又不知道如何挽回，拚命抓住林婉的肩膀。

茫然無措中，只聽見「哧」的一聲響，絲綢裂開了，林婉一雙白嫩無比的肩膀暴露出來。（一○）