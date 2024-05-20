百萬富婆派對驚夢（一）

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當她公司上市，市價超過預估價錢300%的時候，她瞬間晉升為所謂的「百萬」身價。當然，在她大學畢業開始上班賺錢的時候，「百萬富翁」是人人稱羨的富人。但經過這二十多年高科技蓬勃發展，矽谷 造就了一批又一批的百萬富翁，路上隨便碰到一個其貌不揚的陌生人，很可能就是百萬富翁，甚至是千萬富翁、億萬富翁。

隨著發財的巨富越來越多，想要買房子的人競相出價，房價水漲船高，百萬富翁甚至連一棟普通的房子都買不起。她很幸運，在公司起步的時候就加入了，雖然只是管理人事部門，也拿到為數不算少的股票。隨著公司的股票節節上漲到數次分割，十幾年下來，她的資產也累積到數百萬之多。

他們決定另外買一棟新房子時，離家上大學的孩子們說，反正人在外地，一年才回來幾次，買什麼樣的房子都沒有意見，只要媽媽喜歡就好。倒是夫妻兩個為了買現成的新房子，還是買一棟舊房子拆掉重蓋，爭執不休。

她的閨蜜原本就是專門做買舊房拆掉，重蓋新房的生意，每賣一棟就賺上幾十萬。這幾年房地產 市場大好，不消幾年就賺了數百萬。她很心動，決定買棟舊房子，拆掉重蓋。先生保羅自來隨遇而安，想買棟已經裝修好的房子，舒舒服服搬進就可以了。兩人為此搞得很不高興，但股票是她的，加上答應所有拆屋蓋房的事，絕對不麻煩保羅，也絕不會影響到他每日能夠買點小食、喝喝小酒的小日子，保羅這才依了她的願。

她在所謂的富人區一條死巷子裡，找到一棟只有兩個房間、房齡超過七十年的老房子。房子在死巷子的尾端，一塊不是四四方方的地，加上房子年久失修、院子雜草叢生，房子又是坐西朝東，出價的時候，並無競爭者，百萬多一點就買到了。

她決定維持原來住的舊房子，新房子全權交給閨蜜來處理，唯一堅持的，就是一定要蓋成兩層樓的房子。主臥室要有個大到和牆一樣寬的落地窗，窗外要有大大的陽台，至少能夠擺上一套四人座的戶外木質家具，以及兩個舒適的沙發躺椅。

閨蜜果真能幹，不但把工人價錢壓得很低，品質上也相當有水準。一年半之後，他們就搬進了新屋，原先的房子請專人處理，每個月只要收房租即可。

他們這條巷道的背後，是一塊商業區，都是舊時還維持著些許歷史痕跡設計的平房，裡頭有德國食物專賣店、越南 餐廳、韓國美食、美式早午餐店、銀行和加油站。十字路口的另外三個轉角，則是大型超市、三明治店、平價旅館、各國美食餐廳……生活機能非常好。

這裡的住家為了與商業區區隔，每一家的後院幾乎都種了高大蒼翠的松樹和紅木，她家也不例外。除了原有的兩棵松樹之外，她還大手筆買了幾棵單棵就叫價兩千的紅木。平常待在一樓的時候，看著像小樹林一般的後院非常舒心；到了晚上，萬家燈火，她就到二樓陽台躺在沙發椅上，什麼也不做，極目遠眺。

沒有任何障礙物，黃昏時刻的絢麗晚霞盡收眼底。天漸暗，大馬路駛過的車燈像黑色緞帶上流動的珍珠。一盞一盞路燈點燃起來，遠處點點隱在花木裡的住家燈火，透著溫暖而溫柔的亮光，她就有一種安心的感覺。

房子安置好後，她請朋友們來作客。每個人稱讚之餘，都免不了露出「被妳賺到」既羨慕又嫉妒的表情。尤其當她請他們到二樓陽台遠眺的時候，大家忍不住要讚嘆她的確有眼光！

那時剛進入深秋，一眼望去，十字路口之後整片的住宅，參差不齊的松木、紅木中，露出剛變色金燦燦的梧桐葉、紅艷絕美的楓葉，美到極致。

「勞工節的時候，我發現居然看得到遠處放的煙火呢。」她興致勃勃地說。

現在住在所謂的富人區，又是新蓋的房子，這個派對她可是花了很多巧思準備的。她特別交代保羅，無論如何也要配合一下。（一）