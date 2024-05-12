她沒有來布朗補辦的畢業典禮，楚欣一點都不奇怪。經先生這一提醒，楚欣不禁想知道凱蒂的近況。在心裡默默地想，醫學院也念了一半，大概也沒有什麼變數吧？

畢業典禮的周末過後，楚欣和先生要打道回府啦，留下藍嵐還在校園裡，和同學校友一一道別。這樣的重逢非常難得，道別也實屬不易。雖然，楚欣對女兒很放心，可還是忍不住囉嗦一句：「別誤了晚上回紐約的火車。」

藍嵐應了一聲，頭也不回地走了。望著女兒漸行漸遠的背影，楚欣很是欣慰。女兒長大了，自信地走在自己道路上。儘管畢業的那一年疫情 驟起，讓前途變得撲朔迷離。可如今，藍嵐在她喜歡的城市，和喜歡的人在一起，做著她喜歡的工作，楚欣知足了。

在機場的登機口，楚欣接到陳娜的回覆，說他們一家都抽不出空，畢業典禮就錯過了。楚欣安慰道：「沒關係呀，等凱蒂醫學院畢業，再來個盛大的畢業典禮！那才叫意義非凡呢。」

在電話裡，陳娜提到一件事，還是那一貫羨慕的口吻：「凱蒂讀到一本書，很喜歡，她還給我訂購了一本寄過來，在路上呢。那本書的編輯是你們家藍嵐呀，太棒啦！」

藍嵐如今在紐約一家著名的出版社做編輯，經她手出版過很多暢銷書。只是楚欣從沒有跟陳娜提起，不想她卻從不同的渠道裡知道了。她提到的那本書，是一位亞裔 作家用英文寫成的自傳，講述的是每一個移民 來到美國都要面對的心路歷程，文化差異、東西思維引發的衝突磨合，再衝突再磨合。（一一）