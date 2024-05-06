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驪歌響起（五）

鶴望藍

哦，還有這樣的題目在卷子裡？楚欣第一次聽說。關於考試考什麼、怎麼考，楚欣全都交給老師和女兒，從來沒像其他媽媽那樣自己也加入鑽研，她自然不會知道有這樣的題目。做為家長，她只關心考試的時間、地點，保證女兒準時到達考場，確保她沒病、沒意外，不會緊張過度，正常參加考試。

到了查成績的日子，楚欣打開網頁，不敢相信自己的眼睛。她看見女兒的名字下面三個數字：800，那是SAT滿分的分數。「難道成績沒出來嗎？」楚欣自己叨咕著，叫來了女兒。

藍嵐走到電腦前，尖叫起來：「我拿了滿分！我的作文也是滿分！哇、哇、哇……」

這時，楚欣才確定自己沒有眼花看錯。短暫的喜悅之後，楚欣不由嗔怪女兒：「你都考了滿分，還要再考一次？幸虧我沒再給你報名考試，不然我連報名費都虧了！」楚欣故意誇張地跟女兒開起玩笑。

其實在打開網頁之前，楚欣還在搜腸刮肚地想著，萬一成績沒有女兒預期的那樣完美，怎麼去勸說女兒別太執著於分數。為了提高幾分，又把時間花在備考上，不值得。她這麼忙碌，高中生涯稍縱即逝。屬於她這個階段的人生不只是考試和分數呀！

考了個滿分，女兒總算是沒話說了，楚欣也鬆了口氣。事實證明楚欣是對的，她對女兒的信心是對的。她太了解自己的女兒啦。

剩下的事情就是申請什麼大學啦。可是，完美主義者通常都很猶豫不決，有選擇困難症，藍嵐就是這樣。她不像她姊姊那樣目標明確，反而是另一個極端，不僅不知道該選什麼學校，連要讀什麼專業都無感。因為她覺得自己對什麼都感興趣，對所有的專業都很理想化。（五）

SAT

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