圖／薛慧瑩

結果，大女兒參加全球健康計畫，到非洲援助五次。喜歡上了非洲，決心要做無國界醫生。為了治病救人，選擇做全科醫生。非洲最缺的不是專科醫生、手術醫生，而是普通得不能再普通的全科醫生。

仍有人好心地說：「還是叫你女兒做專科醫生，將來賺大錢啊！」更有甚者，生怕沒說明白：「你們家醫學院的學費也就回本啦！」彷彿供女兒讀醫學院，是一樁生意、一項投資 ，楚欣心底泛起層層反感。是的，第一代移民 要為生存掙扎，努力賺錢。之所以努力，不就是為了給下一代創造條件嗎？讓他們可以有更多的自由，可以選擇自己的人生、可以從事喜愛的事業。

與這些人沒有共同語言，但是楚欣認為陳娜是例外，視為知己，願意與之分享孩子成長路上的點點滴滴。

其實陳娜的女兒很優秀，凱蒂就是妥妥的別人家的孩子。楚欣不只一次聽見有家長讚嘆，凱蒂課業出色，還彈得一手漂亮的鋼琴，得獎無數，將來一定是各大學搶手的人選。但是，楚欣從沒見陳娜因凱蒂沾沾自喜，或者俗氣地跟其他媽媽一起旁敲側擊地打探別人家報考大學的種種細節。想必她並不是那種功利的、一心追求名校的人。楚欣可以肯定，凱蒂一定可以憑自己實力考上好大學，絕不需要媽媽團之類的鑽營和走捷徑。

陳娜從不誇獎自己的女兒，倒是常常在楚欣面前對藍嵐不吝讚美之詞，說：「怎麼藍嵐文科、理科都那麼好。我看凱蒂就不喜歡數學，做作業都是先做喜歡的科目，數學總是留著到最後不得不做了，才很不情願地開始。」

楚欣說：「哈，是嗎？藍嵐也一樣呀。看得出，她應付文科的功課都很輕鬆，理科就是要花多些時間。別看她成績都是A，但是英語、西班牙語、歷史科目，她的A很理所當然。物理、數學，生物的A是要努力一把，才可以拿到的。她也不喜歡做數學作業。」

得出結論，凱蒂和藍嵐太多相似的地方啦。兩個媽媽像是找到知音一樣，感覺非常投緣。

到了藍嵐高中十一年級，楚欣早就為女兒計畫好了，等藍嵐考完Pre SAT ，接著去報考十一月的SAT（學術才能測驗）。美國的高中生，每個十一年級在校生都要考一個Pre SAT。考試的時間在開學不久的十月。Pre SAT和SAT很類似，SAT是申請大學必備的。既然遲早要考，不如就趁熱打鐵，準備一次就行了。

楚欣很了解自己的女兒。她是個完美主義者，事事要求完美。她永遠不會認為自己準備好了，永遠會在期限到來之前的那一刻，才會被動迎考。與其這麼拖著，不如快刀斬亂麻，替她決定考試日期，早早了結這種懸而不決的折磨。騰出時間好好考慮申請大學的事情，也可以輕鬆愉快地享受最後兩年的高中時光。

何況，藍嵐學業都很用功，各個科目都是全A。在楚欣看來，根本沒有準備好沒好的問題。要做準備的不是考試內容，而是藍嵐的心理。她總覺得自己不夠好，永遠沒有在最佳的狀態中。大概是因為她有個很優秀的姊姊。但是卻不知道，自己也同樣優秀。楚欣沒少苦口婆心地開導她，每個人的天分是不一樣的。姊姊和她都各有天賦，表現的方式不一樣。在媽媽眼裡，沒有優劣之分，正如媽媽愛她們一樣。都是媽媽的女兒，既愛姊姊的獨立自信，也愛藍嵐的完美主義和善解人意。

就是藍嵐自己缺乏自信，知道要考SAT，要求媽媽給她去補習。這下楚欣可犯愁啦。倒不是楚欣反對補習這種做法。事實上，最不應該補習的是藍嵐。她的每門功課都是滿分，還有什麼需要補習提高的？她姊姊的功課都沒藍嵐的這麼完美，也沒有要求補習。楚欣當年也有問大女兒要不要補習，小姊姊自信滿滿，認為考試不行的學生才需要補習。她的SAT成績不是頂尖的，可是她也沒有在意。同樣申請到自己心儀的學校。所以，考試成績並不決定一切，自信和知道自己想要什麼才是關鍵。

也許補習的作用，就是預備藍嵐的心理吧。楚欣也想通了，給藍嵐報補習班。讓楚欣為難的還有藍嵐滿滿的時間表。每天課後的下午都是滿滿的，不是拉琴，就是打球。藍嵐還想參加學校的辯論隊和戲劇排練，都擠不出時間。楚欣只有花大價錢，跟補習學校要求一對一的輔導。（三）