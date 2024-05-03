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川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

錯位（一一）

王婷婷

他突然好奇，江燕知不知道英杰不是他的種？如果知道，她怎麼能理直氣壯了十幾年？她難道不知道？疑心都沒疑心過？自己做下的事，自個兒心裡不知道？

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江燕發現自己懷孕的時候，幾乎嚇死了。她掰著手指頭左算右算，怎麼都算不清楚。家庭醫生給她推薦的產科大夫是香港人，幼年移民加拿大，只會講英文和粵語。江燕的英文日常聊天勉強對付，專業術語一個詞都聽不懂。婦產醫生對江燕的所有疑問費勁地簡略回答，中間還要用紙寫下英文單詞，讓她用手機翻譯，才能勉強對話。

她問醫生，懷孕的日期能不能確定，「不用那麼確定啦！」她問孩子幾周，「每個孩子不一樣啦，有的會大一點點的。」她問預產期，「差不多一月分內吧，不一定的啦。」問不出來什麼，她就想打掉算了。私下裡問朋友，在加拿大怎麼操作，對方不由分說：「打什麼打，加拿大是小孩子的天堂，政府包醫療教育，還有牛奶金。你才一個女兒，再有一個正好，恭喜你都來不及。」

剛問完這個朋友，兩人就在家附近的華人超市遇見。這個朋友給她女兒說：「你媽媽要給你生弟弟、妹妹了，你想要弟弟還是妹妹？」女兒不高興地答：「什麼都不要。」朋友不理會小女孩的怒火，繼續逗她：「有弟弟、妹妹多好玩，對吧？」她女兒把手裡拿的一盒蛋捲「啪」地摔到地上走開。

她朋友兀自不以為然，安慰她：「沒事，小孩子都這樣。等你生出來，她就喜歡了。」

江燕後悔自己著急，找了這麼個二百五朋友傾訴，怪她從前沒看出來朋友這麼缺心眼。她勉強敷衍了幾句，撿起女兒扔掉的蛋捲走開了。（一一）

加拿大 華人超市 香港

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