洛維安慰紫嘉：「麥克若是看重公司前途，不會給你穿小鞋。」

周一回公司上班，紫嘉縮手縮腳，目光不敢看人，好像自己當了賊似的。蘇瑞倒是理直氣壯的樣子，看紫嘉不屑一顧，好像紫嘉是欠債人。紫嘉心想：紅杏出牆，還這樣耀武揚威啊？她不理她，讓麥克來選擇吧，是選情人，還是選事業。

不出所料，麥克把紫嘉請進了辦公室。他整潔乾淨，儒雅而幹練，實在不敢想像周五在會議室長桌上的尷尬。他開門見山說，軍區的項目已經拿下，他決定讓紫嘉全權負責，包括整個項目組人事的安排。也就是說，紫嘉可以選人，也可以炒人。項目完工後，項目組成員將按照貢獻大小，得到自己的獎金，只有紫嘉一人可以享受10%的提成。紫嘉神色鎮定說：放心，我一定出色完成任務。

麥克最後提了一個要求，他想把蘇瑞安排在紫嘉的項目組。紫嘉臉色大變，即刻搖頭。

麥克說：我下放了大權給你，任何不合格的產品，你要毫不留情踢進垃圾箱。記住，我們是拚命發展的小公司，不是聲名遠揚的大企業，我們養不起閒人！

紫嘉知道麥克這是在借刀殺人。但她還是堅定點頭，因為麥克承諾了，只要她能勝利完成任務，明年提拔她當副總。

紫嘉告訴洛維：「我不傻，不能提刀直接砍掉蘇瑞，我只是把她退給了麥克。我說我招了個不花錢的實習生，搞程式設計兼行政打雜，確實沒有蘇瑞的位置。」

麥克飛歐洲談項目，公司的副總把蘇瑞炒了。蘇瑞一邊流淚，一邊收拾辦公室，紫嘉跑去安慰她。

蘇瑞狠狠瞪了一眼，說：我知道，你們都不想要我。（四）