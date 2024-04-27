土豪都是些什麼人？一些沒讀過大學的草莽，是那些在國內拿著錢橫行霸道，來這裡狗屁不通的人，就知道瞎砸錢。雖然也都懂得投資 教育，就像買奢侈品，只買最流行的款，不懂得欣賞設計的奧妙、不知道挑選適合自己的東西，只知道選貴的。他好歹是90年代的大學生，要不是家境貧寒、出身低微，他不會僅僅只是「土豪」，他會是「富豪」。

他們老孫家由他從農村跨越到了城市，到了國外，即將由他兒子從中產階級跨越到精英階層，這是何等榮耀？豈是花錢就可以實現的？要不是他們家祖墳埋得好，還不知道要經歷幾代人的努力。有子如此，夫復何求？前半生順遂、後半生得意，孫昌建太知足了。

站在球場邊遠遠看著兒子瀟灑揮桿的動作，呼吸著戶外清新的空氣，心情無比愜意，孫昌建從自己的幸福出發，推己及人，很是同情手機裡正在刷著的最近發生在溫哥華西區、被碎屍一百多塊的華人 富豪苑剛。冒著無數危險，費盡心機撈了那麼多錢，養了一大堆女人、五個私生子，據說想娶外甥女，引來表姊夫激憤之下打死了他，還被大卸無數塊、拋屍荒野。奮鬥了一輩子，錢都被幾個私生子的媽分走了，親娘一分錢沒有。不作不會死，好好的日子不過，想圖個快活，沒想到只圖了死的痛快。

孫昌建覷著眼睛，看手機裡模糊的照片，保護未成年人的法律，小孩子們的照片都模糊處理過，依稀可見眉眼都不錯。苑剛身闊體胖，樣子不賴，兒子們都去指定機構驗過DNA ，只有兩個是他的種。有什麼用？人死了什麼都沒有了。刷完別人的悲劇，用「操」這個字表達了他的惋惜、鄙視、可惜、驚嘆、感慨，他抬頭看自己玉樹臨風的兒子，越看越喜歡。（五）