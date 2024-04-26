真正的好教練當然不便宜，貴的不見得都好，便宜的肯定都不行。學生和教練講究一個緣分，也有一個氣場合不合、脾氣搭不搭的事。

如何培養一個體育娃，孫昌建是花了工夫鑽研，請教了很多人的。這些都不算啥，僅僅他不計成本肯投入，就已經打敗90%的家長了。有個祕訣他不願意告訴任何人：孩子取得成績和賭博差不多，必須有孤注一擲的決心，也要有成了算運氣、輸了認命的魄力。患得患失、計較性價比的家長太多了，哪怕是天才，沒有幾千小時的投入，也看不出來是匹千里馬。千里馬常有，肯投入的父母不常有。

孫英杰日常訓練的教練在大溫高爾夫球教練圈子裡數一數二，遇到這個教練全靠運氣，能讓教練全心全意教，靠的就是他這個爹的誠意和孩子的實力了。從前年開始，他們爺倆每個春假都要飛去澳洲 的頂級俱樂部集訓一個月，暑假則去多倫多參加各種比賽，找東部的知名教練單獨指導。

北美賽區賽事頻繁，每一次比賽都是一次絕佳的訓練機會。一場場實戰打完，孩子總能獲得點體會收穫。機票、酒店花錢如流水，肉疼歸肉疼，想到這些錢砸在光宗耀祖的兒子身上，怎麼都值得。

孫昌建早就不是只有點錢的土豪了，他現在的認知水平，絕大部分家長他都看不上了，他希望Jerry能看到他這些年的成就。當年Jerry開玩笑說他是國內「土豪」，他很不喜歡，記了很多年。

他承認自己土，現在更土了，成天穿著Costco 買的休閒服，頭髮是老婆給剃的、鞋子是兒子淘汰的，也不否認當年的他勉勉強強算得上入門級「豪」，可他不覺得自己是土豪。（四）