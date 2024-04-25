「我怎麼知道牠跑哪裡去了？你們家的狗丟了，怎麼要我去找？你太離譜了吧！」

「到底是你離譜，還是我離譜！你竟然打我們家的狗，我和你沒完。」理查德說著，懊惱地甩門，回家去了。魯卡在他背後，輕輕罵了一句：「瘋子。」

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莫娜隔三差五地來約魯卡騎馬去，似乎有點「醉翁之意不在酒」，而在乎與魯卡在一起的過程。面對這個比他小一輪半的女孩，如果把她做為自己的女朋友，魯卡覺得還是不大合適的。畢竟她只高中畢業，與他這個美國博士，在學歷上差好幾檔。還有自己是漢族，她是蒙古族，若做女朋友，莫娜性格豪爽、快人快語；而他是個內向的上海男人，差異不是一點點。倘若每天朝夕相處在一個屋頂下，不吵架才怪呢！

對魯卡來說，在莫娜面前找藉口和理由並不難。他心裡也從沒真正想學騎馬，只是寂寞時找莫娜玩玩的託詞而已。魯卡藉口一多，莫娜就非常不爽。畢竟在美國長大的女孩，根本不會忍受煎熬和折磨。莫娜索性就騎著馬，直接來找魯卡了。有時魯卡不在家，莫娜就在門口等，直等到魯卡回家為止。這火辣辣的感情，讓魯卡感到害怕。

終於，魯卡忍不住寫短信給莫娜：「最近要參加中期評審，每天回來都很晚。等評上了副教授，再跟你學習騎馬吧！」

莫娜知道，中期評審對魯卡至關重要。自己這樣三日兩頭地來找他，確實耽誤他的時間。於是她回短信道：「好吧！我會想你的，我愛你！」

接到莫娜的短信，魯卡覺得這女孩走火入魔了。必須快刀斬亂麻，從此不要再理她。魯卡想，人有時候就是這樣矛盾的，十八歲的女孩送上門來，他卻感到害怕了。（二一）