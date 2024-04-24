那天魯卡剛想坐下來看書，為寫論文做準備，理查德鬍子拉碴地來敲門了。他心血來潮約魯卡周末去釣魚 ，並且要離這小鎮遠遠的。他想了想說：「我們周末去威廉斯堡釣魚吧！」

「好吧、好吧！威廉斯堡是歷史名城，值得去走走看看。」

「唉，我們去釣魚，不是逛街。逛街，你以後帶女朋友去吧！」

「我哪裡有什麼女朋友？」

「會有的，不用急。不過你這樣的脾氣，也是很難的，女孩子誰願意嫁給你呢？」

「嗨，你別說得那麼難聽好吧！」魯卡這麼一說，理查德吸取了上次的經驗教訓，馬上表示歉意。這時大黃狗托尼搖著尾巴，走到理查德身邊。理查德忽然想起自己剛領養的一隻黑狗不見了，對魯卡道：「我前幾天領養了一隻黑狗，也和托尼那麼帥。可是牠跑了，找不到了，你見過牠嗎？」

魯卡心裡一驚，莫非抽打黑狗時，被他們看見了？為什麼一會兒安妮老師出來和他聊天，一會兒理查德又趕上門來約他釣魚？是不是他們懷疑他家裡藏著黑狗呢？魯卡知道理查德最恨撒謊的人，但他家裡確實沒有藏著黑狗。

雖然有點心虛，但還是理直氣壯地說：「沒有，我家裡沒有你要找的黑狗。」其實，理查德本來是隨便問問的，但他發現魯卡面部表情緊張，就說：「我問你看見黑狗沒有？」

「看見過，在我家後院，我還抽打牠呢！」

「什麼？當真是這樣？」

「千真萬確。」

「你這個混蛋，你居然打我們家的狗，你還是人嗎？」

「我怎麼知道是你們家的狗？」

「現在黑狗跑哪裡去了？你給我去找回來。」（二○）