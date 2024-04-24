圖／薛慧瑩

房地產業蒸蒸日上時，他是得力幹將。集團利潤減少，不得不收縮戰線的時候，高管團隊裡三分之一的老闆家族成員抱團排擠起外人，他變成了眼中釘和肉中刺。老闆的攤子鋪得太大了，女人、酒精和胡吃海喝掏空了他的大腦和五臟六腑，公司先是遭遇了老闆二婚小舅子搞的內部大清洗，又被以稅務改革為由，查帳好幾次，職能部門的領導換屆，形勢一天比一天嚴峻。有失敗，總要有人背鍋，項目失敗不是他的錯，也算成他的錯。明明知道是小舅子給他挖坑，但人家聯手對付他，還能逃得過？

老闆畢竟是做事的人，還沒昏庸到無道的程度，被搞得焦頭爛額無法平衡時，只能犧牲他這個外人。遣散費不多也不算少，怕他說出去影響集團聲譽，囑咐他對外聲稱是出國團聚，大家面子上都好看。

江燕不滿意：「這些錢離財務自由還早著呢。咱們又不是只有一個女兒，兒子以後花錢的地方多了去了。你還不到五十就退休 ，是不是早了點？」孫昌建不想多說，說多了沒好處。江燕心疼一年少了二、三十萬年薪，由奢入儉難，坐吃山空怎麼辦？

孫昌建提前退休後，安心在溫哥華住了下來，江燕卻不習慣了。剛移民 的那兩年，她太難了，考駕照、學英語、一個人帶孩子，大事小事都只能靠自己。，一開始她每天都要連環奪命call老公，遇到點事不是哭就是愁。後來，她認識了一堆上英文課的姊妹，有幾個來了兩三年的，凡事都有人商量。有人出主意，她逐漸獨立了，找到自信了，被生活鍛鍊出來了。這幾年，她習慣了自己掌控家裡的事，男人過來待不了幾天，啥事都要指揮指點，她一下子不習慣了。

思來想去，她決定聽某人的意見，拚著老命苦讀一年半，考到了地產經紀牌照。女人的經濟地位決定了家庭地位，她想奪權，首先就得自己賺到錢。她從前不是這樣的性子，來了加拿大 ，品嘗到一個人面對嶄新世界的那種艱難和克服困難後的成就感，她逐漸發現自己挺適合和人打交道。中國人對房子天然的熱愛，和她買過四、五個房子的經驗，碰撞出了不一樣的自己。

從她開始苦讀地產經紀課程，孫昌建對她的態度就不一樣了。那是一種很微妙的變化，微妙到難以覺察，找不到確鑿的證據。江燕自己也沒意識到變化從何而來，她只是感覺到男人比以前客氣了些，兩人視頻時，和她說的話多了那麼一點點，語氣溫和了一點點。她習慣了山東男人對老婆愛答不理的風格，習慣於聽從老公的意見。大概是隔著重洋，或許是她未來可能通過考試這件事，讓那個男人對竟然可以閱讀一大落英文資料的老婆肅然起敬，那頭的家全靠這個從前啥都不懂的女人支撐。也或許是她發現有愛慕者帶來的自信，他們倆的關係逐漸有了點相敬如賓的味道。

孫昌建提前退休來溫哥華長住後，他當司機接送孩子、出門買菜，有空了收拾前庭後院。沒有應酬酒局，也沒有社會圈子的男人就像被拔了羽毛的孔雀，被日常生活醃漬、被北美文化侵蝕，逐漸變成了一枚居家男人。

江燕剛開始做地產經紀過得很難，熬過頭兩年，趕上了國內移民數量激增，一個比一個有錢，小小的溫哥華地產市場被炒得火熱。江燕忙了起來，閒暇時間要到處參加聚會，積累客戶，慢慢的，他們家變成了女主外、男主內。孫昌建適應得很快，他喜歡帶兒子，兒子也喜歡和他黏在一起。加拿大的生活實在簡單無聊，他也沒啥業餘愛好，只有接送孩子才能接觸到外面的人。他把全部心思和精力都放在培養兒子上，一分耕耘五分收穫，在新的領域他似乎找到了當年成為集團最年輕副總經理的那種成就感、自豪感。

他女兒很不滿：「你們的兒子是不是比我重要？」江燕嘴快，不耐煩地懟：「我兒子比你強一百倍，你看看你那個頭髮，幹啥非要染成狗屎黃？」

孫昌建看不上老婆說話不過腦子，補了一句：「沒有的事，女兒和兒子一樣的。只是你們倆年齡不一樣、需求不同。手心手背都是肉。」

江燕和女兒動不動就吵架，一言不合就嚷嚷上了。她對孫昌建和稀泥的做法不以為然，眼睛裡噴出「老狐狸」幾個字。孫昌建假裝沒看到，哄走了女兒，對老婆說：「你能不能好好說話？沒事非要挑事。」

江燕不愛聽這話，梗著脖子罵他：「死丫頭說你眼裡只有兒子，你以為你幾句好話有用？」

江燕以前對他不是這樣的。江燕生完老大就沒上班了，她在家裡操持家務，跟著她同學、鄰居躺在美容院，一邊弄臉、一邊聊男人。那時候他不讓江燕管錢，家裡的花銷一筆一筆從他手裡過。那時候的女人溫順聽話，耍點小脾氣、小性子的程度和次數，會在某種範圍之內。

江燕懟他的次數越來越多了，有時候還戳到點子上，讓他無從反駁。有時候他心裡自嘲，當初選擇移民，本想薅到資本主義的羊毛，沒想到老婆卻被資本主義改造了。

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自從在春節華人聯合會晚宴上遇到Jerry之後，孫昌建總覺得哪裡怪怪的。他和Jerry不算陌生，可以說挺熟的。（二）