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魯卡（一九）

顧艷

可是小恩不想吃藥，說自己沒毛病。理查德也說小恩沒毛病，吃什麼藥。

「我也不知該怎麼辦了？」安妮老師沮喪地說。

「你觀察、觀察小恩吧，我也不是醫生。」

「我和理查德觀點不同、意見不能統一。我給小恩看醫生，理查德就認為我是故意想讓小恩生病，居心不良。」

魯卡覺得這個問題，自己幫不上忙，也不能多說，就轉換話題說：「春暖花開，帶孩子去海邊玩玩吧！」

「對，我是這麼想。可讓理查德拖兒帶女地出去，他就不高興了。不過他不去，我一個人也可以帶孩子們出去玩。」說著，安妮老師被女兒茜茜喊著回家去了。魯卡撣撣灰塵，拿著幹園藝活的大剪刀準備進屋去。

魯卡回到屋裡，心情好了許多。母親又給他來電話了。母親隔三差五地來電話，還告訴他，拿著他的照片，去杭州萬松嶺給他相親。有個女孩子條件不錯，北京大學博士，畢業後在浙江的某個大學任教。母親把女孩子的照片，在微信裡貼給了他。的確，女孩子長得眉清目秀，但路遠迢迢，他根本沒興趣。他非常清楚，母親給他找對象的目的，就是想讓他回上海去。

「你這是幹什麼？別做這種丟人現眼的事。」魯卡在電話裡對母親吼道，隨即擱了電話。母親又撥過來，魯卡說：「你有完沒完啊！」後來，母親生氣了，一個多月沒給他打電話。

自然母親生氣，魯卡根本不會多想。畢竟隔著太平洋，又是不同的語言環境，沒幾天他就把上海的父母放到腦後了。每次母子鬧不開心，都是母親捨不下兒子，主動再給兒子打電話。父親就不一樣了。父親從不主動給魯卡打電話，即使魯卡主動給他電話，也是電報式的，三言兩語就結束了。（一九）

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