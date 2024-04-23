圖／薛慧瑩

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「你兒子拿到這塊金牌，相當於一隻腳已經邁進藤校了，你們家英杰太優秀了，恭喜、恭喜！」隔壁老王的這句話把慶功宴推上了高潮。孫昌建頓時覺得，他拿出壓箱底的茅台值了。他笑得合不攏嘴，不等人勸，把手裡端著的那杯酒乾了，嘴上謙虛著：「小孩子沒長性，誰知道以後。」江燕這幾年浸泡在微信 家長群裡，終於知道「藤校」是什麼意思。她也喝了一大口酒，眼睛瞇成一條縫，咯咯笑道：「我們在加拿大 上大學就行了。」

他倆的兒子孫英杰才剛過十三歲生日，剛剛在CJGA（世界青少年挑戰賽）比賽上拿到了十五到十九歲組冠軍獎牌。這是世界上含金量最高的青少年高爾夫比賽。他不但奪得了冠軍，還創造了連專業球員也難得到的「一桿進洞」。更絕的是，他進的是「四桿的洞」，得到的是double eagle，即雙倍積分。那天，他的俄羅斯教練一把抱起英杰，「嗚哇嗚哇」叫著旋轉了好幾圈。

孫英杰拿著獎杯跳下領獎台後，直衝過來抱住孫昌建，哽咽著說：「謝謝爸爸。」老孫同志的眼淚一下子就噴了出來。三、四年了，一周四天早上，五點起床接送陪，每年算下來，差不多快三十萬人民幣的投入。值了！一切都值了。

那邊廂，老王格外捧場，一半應酬話，一半真的替他高興，又守著江燕言之鑿鑿地說：「北美特別重視體育，特長生只要成績不太差，藤校搶著要，還給獎學金。你們拿到的是加拿大全國冠軍，英杰的積分在整個北美排前五十名，藤校還不隨便你們挑？」

孫昌建在一邊聽了，嘴角忍不住笑都要溢出來了。他們夫妻倆這一整天都沉浸在喜悅中，心情一忽兒激動、一忽兒幸福、一忽兒豪邁。他們像所有中國人那樣，克制著內心的喜悅，不會盲目樂觀，但一定要理智地悲觀。也像所有移民 到北美這片地廣人稀、缺乏競爭環境的人一樣，一年比一年簡單而直接，或者叫鈍化，從前是見人只說三分話，如今是視情況說五分或六分。他們的表情管理退化得厲害，誰都能看到，他們眼睛裡閃爍的得意和喜悅。

孫昌建深情地望著娛樂室沙發上和朋友們擠成一堆的兒子。孫英杰的側臉額頭飽滿，頭髮濃密漆黑，髮際線分明，鼻梁挺直、眉寬眼深、嘴唇忠厚，臉龐的嬰兒肥在他眼裡無比可愛。他小時候日子苦，長得村氣，五官沒一件像樣的。兒子似乎集中了孫江兩家十八代的基因優點，從小就好看，聰明伶俐，性格大方，乖巧懂事，每年三次成績單，基本上都是A或A+。對比大女兒滿眼的B或者C，甚至C-，他覺得老天爺對自己不薄。

他出身農村，讀中學時突然開竅，加上祖墳冒青煙，考了個本省普通學校本科。畢業時，有關係的同學都進了各種機關或者單位，而他只在一個民營企業裡謀了份差事。老闆小學畢業，看他忠厚老實，在本地也沒根基，有意培養他，讓他在那個江湖氣十足的家族地產企業裡，學會和各種人搞好關係。和企業快速野蠻生長同步的是，他明面上和私下裡的收入。不該拿的錢拿多了，心就不踏實。錢越多，心就越大，飯局上聽到幾個大佬互相吹噓把老婆、孩子搞出國的事，他也心動。幫老闆娘辦移民時多問了幾句，移民顧問就說他要辦更不是問題，甚至比他老闆娘機會更大。他不信，將了對方一軍。沒想到那兩年加拿大移民門檻史上最低，好多剛成立的移民公司想積累成功案例就特別拚，才一年多，就給他辦好了全家投資移民加拿大中部的草原省簽證。

更神奇的是，把老婆、孩子送去加拿大蹲移民監。一年多後，老婆帶女兒回國過三周的春假，他在外地忙一個項目，只在接飛機的那晚給老婆敷衍了一次，她竟然又懷孕了。那一年，女兒十歲，老娘盼孫子盼得幾乎要得病，在家裡當著晚輩們的面都說過，如果外面哪個女人肯給她生個孫子，她也認。

生意場上的男人，在外面有點花花事兒，在他們那個地方很正常，潔身自好反而招人厭。應酬多、交遊廣闊，服務行業裡一撥又一撥年輕漂亮、家境清寒、一門心思找靠山的女孩子生撲入懷。但他是個思慮周詳的謹慎人，倒不是怕老婆，他一直是踏實忠厚的人設，如果在外面玩太花了，影響職場發展，這個道理他懂，也看過不少前車之鑑。

老婆懷孕五個月的時候，說加拿大的婦產科醫生幾乎可以肯定是個男孩。孫昌建聽到消息，一轉身就回臨沂老家陪著老父親喝了三、四天大酒。那幾年是他人生中的高光時刻，事業順利、外籍身分、中年得子。江燕沒工作，在家裡帶孩子、做飯，還算過得去，雖然她心底裡看不起他農村的父母和兄弟姊妹們，仗著自己過得最好，在他們面前傲得很，有時候說話不好聽，家裡淘汰的東西總緊著娘家。

他不耐煩和女人計較這些瑣事。在這個家裡，他是頂梁柱，也是一家之主，老婆、孩子、父母、兄弟都得圍著他轉，有些無關緊要的小事他也懂得睜一隻眼、閉一隻眼。

在他兒子兩三歲的時候，經濟大環境一點一點變難了，躺著賺大錢的時代悄沒聲息地就過去了。（一）