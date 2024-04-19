假如生活欺騙了你（三）

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所以，當那個叫做「Palm Springs」城市名字在螢幕上跳出來的時候，雅琴由不得怦然心動。而且，翻譯的中文名字正與她所理解的契合：「棕櫚泉 」。

其實，平靜的心已經很久沒有浪潮了，每一次的波瀾都讓雅琴衝擊個七上八下，每一次幾乎要飛入天際，又跌入冰河 。大致的結局不過是筋疲力竭或者是頭昏腦脹，甚至嘔吐不已。

有點錢、有點閒，還有貌，還不算老。雅琴覺得自己在婚戀市場還算得上是緊俏，沒料到卻是滯銷，只是因為年齡的緣故。她想不通，自己只是想要尋求一個靠譜順眼的適齡男人，標準一降再降，別人對她還是一再挑剔。簡直是「天下烏鴉一般黑」，只有為數不多的幾個帶點兒白毛。和她約會的最後一個國男倒是沒有處心積慮地覬覦她的錢和房子，只有一個條件：生個孩子。這恰恰是雅琴做不到的。

那麼，邁出國界找鳥兒吧？能夠匹配上的圈子漸漸漂洋過海，網路所言不虛，西方男人對女人的年齡並不太在意，甚至相貌的審美差異也略有差別，以至於每一個東方女人都以為自己可以驚為天人。

那個史蒂夫簡直是對著雅琴的相貌近乎膜拜了。史蒂夫來自浪漫的法國，距離自己女兒所求學的英國相距並不遠，在中國只不過是一個跨省的界線。這是雅琴所滿意的小心思，她拷貝了史蒂夫發給自己的私信留言，張貼到翻譯軟體，流淌出的是詩句一般的排比。雅琴忍不住把自己美圖過的頭像再審視一遍，看起來還不錯，心生疑問：配得上這些行雲流水一樣的美譽嗎？

也許謊言重複得久了，不僅聽的人信了，說的人也信了。況且女人只聽自己願意聽到的、相信自己願意相信的，任誰也叫不醒。這個史蒂夫可謂是一個稱職的戀人，每天的早問候和晚請安，從不中斷和遺漏，像是一個精密的機器。後來，雅琴才知道，他或許真的就是一台機器，或者是被一群人聯合操作的一台機器。

那個時候，雅琴並無疑心。兩個人簡直是太默契了，他就是另一個她，除了性別、地域不同，思想就如雙胞胎了。雅琴所說的每一個論點，史蒂夫都能夠找到足夠的論據加以闡釋展開，包括他開口提錢。史蒂夫是一家科技公司的主管，不差錢，並且許諾了雅琴不少的錢，雖然她並沒有當真。可是這一次，他問她要錢的時候，她當真了。

雅琴以一種生意人的警惕，查詢過史蒂夫的公司，的的確確存在，名字和職務以及照片，歷歷在冊。他借錢的緣由也有理有據，不過是稅務的問題被臨時凍結了銀行帳戶。他借錢的用途也有情有緣，計畫衝破網路阻隔，來中國與她會面。

一切都太完美，完美得不像是真的。雅琴幾乎要去銀行轉帳了，最後的防守之心靈光一閃，讓她在網路上查詢，幾個月來的戀愛竟然是如假包換的一個騙局。她把他拉黑之前，最後的留言是「去你媽的」！事後，過了好久，她一直在想：這個通俗的罵語，會翻譯成哪一句確切的英文？

驚險一場，讓雅琴灰心喪氣安生了一段時間。之後爆發了全球性瘟疫，漫長的三年時期，讓她名義上遊世界，實際上禁錮在室內，只不過換了個空間。雅琴先是探親女兒，被困在英國，後又回到中國，被禁足在深圳家裡。回憶起來，一切都是魔幻中，全民核酸草木皆兵，後來一下子全面放開視而不見。

雅琴感覺自己東躲西藏了三年，最後還是躲不過去病毒，中招了。經歷了不共戴天之仇和握手言歡，雅琴與病毒達成了和解，那場持續的發燒和咳嗽卻讓她豁然開朗：「人生既然有這麼多意外，再賭一次又何妨？」

尋愛的念頭又重振旗鼓，捲土重來。雅琴想：不入虎穴，焉得虎子？捨不得孩子，套不著狼。自己做生意也並非一帆風順，還有賠有賺呢，況且是要贏得一個大活人？

「假如生活欺騙了你，不要悲傷，不要心急。一切都是瞬間，一切將要過去。憂鬱的日子裡需要鎮靜，相信吧！快樂的日子將會來臨！」

這是雅琴最喜愛的俄國 詩人普希金的詩作〈假如生活欺騙了你〉，她剛一張貼到交友網站上，一個留言就吸引了她的注意：

「假如生活欺騙了你，不要悲傷，不要哭泣，一切都是瞬間，一切將要過去。憂鬱的日子裡需要鎮靜，相信吧，快樂的日子需要你絕地反擊！」

一個是被動等待、一個是主動出擊，雅琴覺得這個名叫派崔克的男人比自己徹悟高得多，甚至比普希金還具備中世紀騎士般的勇猛無畏。看他的頭像，真的如此呢。方臉盤、大鬍子，一雙幽深的藍眼睛顯得剛毅又深沉。（三）