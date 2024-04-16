魯卡遞交完中期評審材料後，彷彿完成了一件重要事情。他想約個朋友聚聚，忽然想起了王傳奇，就拿起手機給他發短信：「王老師，今天晚上來你家喝酒怎麼樣？」

王傳奇是鎮上中學裡的美術老師，早年在紐約辦過油畫展。他很快給魯卡回短信道：「歡迎光臨。」魯卡也很快回過去一個舉起酒杯的表情符號，然後放下手機，打開食品櫥門，拿出一瓶白蘭地。

有著水果濃濃香味的白蘭地，是魯卡最喜歡喝的酒。它的酒精含量一般在38度左右，只要不是喝得太多，也不影響駕車，更不會醉酒了。魯卡準備晚上帶一瓶白蘭地過去，還準備帶一盤烤牛肉。烤牛肉是他在Costco 買的熟食，只要拆掉包裝盒，在烤箱裡熱一下就可以吃。

魯卡的住宅，離王傳奇家不遠，開車過去五、六分鐘就到了。因此，他決定先遛狗，帶著大黃狗托尼去小區裡走一圈。有人在樹林裡生起火，他就看一會兒火苗在泥炭周圍呼呼地燒，聽著樹籬中發出的聲響後，再牽著大黃狗托尼繼續向前走。

一團團灰色雲彩從樹梢滑過，宛如潑墨寫意畫。走著、走著，樹叢間飄來飯菜的香氣，還有浴缸裡沐浴露的氣味。忽然飄來一陣風，把魯卡的襯衣吹得鼓了起來。他牽著托尼快步走著，回到家裡，小黑貓笨笨「喵喵」叫著，跳到了他的肩膀上。彷彿是一種妒嫉，也彷彿在說：為什麼你只帶托尼出去，不帶上我？

在這兩個小動物面前，魯卡儼然像個慈父。他抱抱小黑貓笨笨，又抱抱大黃狗托尼，然後給牠們做晚餐。待牠們吃飽喝足，他才拿著白蘭地和烤牛肉，開車去王傳奇家。（一二）