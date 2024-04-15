曾凱說道：「你最近都不來這個咖啡 館了？我來了好多次，一直沒有見到你。」

「是的，最近周末都約會去了，這也是我最後一次來了。」

「哦，為什麼？」

「我要搬家了，搬到我男朋友家裡去了。那兒離這很遠。」

「是這樣啊……」曾凱低下頭，臉上有一種失落，彷彿深秋的風吹過凋零的樹葉。

他沉吟片刻說道：「我給你講個故事。」

曾凱慢慢說了：「有一個男青年，他有一個女朋友，他們曾經相愛、曾經有過快樂的日子。男青年是做飾品的，在他們相識一周年的時候，男青年精心製作了一個桃花吊墜，因為他的女朋友名字中也有個桃。當他們在街心花園相見的時候，女朋友提出了分手。她說，儘管她愛他，可是跟他在一起，看不到前途。他連一份穩定的工作也沒有，日子過得捉襟見肘，她不能再跟他耗下去了。她遇到一個追求者，有穩定的工作、有房子。她拋下他轉身離去，他傷心地將桃花吊墜扔進了草叢裡。」

曾凱接著又說：「之後的日子，這個男青年頹廢消沉，一蹶不振。幾個月後，一個偶然的機會，他驚訝發覺那個桃花吊墜，掛在一個女孩子的胸前。這個女孩清新脫俗，那個吊墜和她的氣質是那麼吻合，彷彿是為她所製。他們因為吊墜相識，進而相知。在女孩的鼓勵下，他漸漸振作起來。他發覺自己喜歡上了這個女孩，可是他又有什麼資本來追求女孩，誠如他的前女友所說，他依舊沒有穩定的收入，依舊看不到前途。當這個女孩告訴他，她有一個追求者，有穩定的工作、有房子，彷彿以前的一幕重現。他被徹底擊潰，所以他只說了祝你幸福。」（二三）