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和平養老院（四）

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因為成功醫治了幾位病人聲名遠揚，她乾脆辭了職，參加培訓拿了證書，開起了中醫診所。她的治療風格是簡單明瞭、直指核心，屬於「大道若簡」那類的。

父親的臉上終於出現了笑容。大家鬆了口氣，曉鷗和小王擊掌慶賀。她們不知道還有更大的劫難，在等著躲過蛇膽瘡暗算的父親。

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中午吃飯，曉鷗發現平日自己吃飯的父親，連筷子都握不住了，她趕緊用勺子餵食。這頓飯，小王餵母親、她餵父親，好歹湊合過去了。誰知午覺之後，總愛坐在沙發上打瞌睡的父親突然變得煩躁癲狂起來，他滿屋子跑，邊跑邊叫「媽媽，你等等我啊」。大家嚇壞了，趕緊叫了急救車送醫院。全身檢查說他已經屬於中期阿茲海默症，並且肺部嚴重感染，肺裡全是痰，就是通常說的「白肺」。檢查之後，直接住進了呼吸科。

和平養老院風雲突變，老二火速從南京趕來，大姊召集所有在淮人員開了一個緊急會議，說過去按部就班的管理已經不適合新形勢，我們現在要全員上陣，分頭行動了。兄妹幾個在大姊指揮下，馬上分為兩組：醫院組和後勤組。醫院組負責在醫院給老爺子陪床餵飯，後勤組負責在家照看老太太，為老爺子準備一日三餐，每個組都指定了小組長。陪床的人要輪流值班，否則身體受不了，都是六、七十歲的人了。

幾天後，為避免吃飯嗆到了肺裡，醫院開始插胃管餵流食。於是後勤組把所有飯菜都打成流質，由專人送去醫院。兩天後，醫院又通知要將老爺子轉去呼吸科的特護病房，實施肺部吸痰治療。（四）

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