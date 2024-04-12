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為此曉鷗很無語，這個場景讓她想到周扒皮和長工。周扒皮尚且知道學雞叫，老爸連這一道程序都省了。是父親變得自私了，還是自己孝心不足？

曉鷗比較欣賞西方人的態度，子女十八歲成年離家，供他讀完大學，從此兩不相欠。老人住在自己家裡，兒女平時打個電話問候一下，節假日或回家、或邀父母去自己家，一家人短暫團聚享受天倫之樂。老人年老體衰之後，子女若是住在同一城市，可能過段時間來幫著剪草坪、鏟雪，若是在外地，直接雇人做。失去自理能力的老人常常房子一賣，住進養老院 。

在加拿大 生活了近三十年，曉鷗了解這一切，但她知道自己做不到。她老了可以住養老院，但把父母送進養老院，她於心不忍。這些天，剛從加拿大回來時的情形時時浮現眼前。那天姊夫駕車從機場接到她，直接帶她去見父母。到父母居住的「和平新村」社區，已是傍晚時分。上了二樓，推開門，見父母正坐在客廳沙發上看電視。父親驚異地看著她，嘴裡反覆說著：沒想到呢，沒想到呢！

小王說：你回來的事沒告訴他們。要是告訴他們，他們就會一遍一遍地問。

那天父親像個孩子似地不肯吃飯，要「再玩玩呢」，直到她確認，不會馬上走，明天還會來，才安心吃飯。母親已經不認識她，她有點難過，對父親說：爸，你看媽都不認得我了，你告訴她。父親笑咪咪地對母親說：她是咱們的女兒曉鷗啊！她從加拿大回來看咱們了。

那一刻，所有的旅途勞頓與疲憊都消散了。也是從那一刻起，她決定多待些日子，好好陪伴父母，彌補疫情三年沒能盡孝的缺失。

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閨蜜知道曉鷗提前辦了退休，回家陪父母，警告她不要孝心氾濫，搭上自己的健康，還把她拉進一個名為「父母皆禍害」的群。裡面各種控訴，字字血淚。有一位男士放下生意，照顧老年癡呆的母親。妻子提議將老人送養老院，他不肯，怕背上不孝的名聲。妻子一氣之下跟他離婚了，他一個人伺候母親心力交瘁，負面情緒都釋放在兒子身上。結果兒子沒教育好，自己身體也被拖垮了，一家人妻離子散。

一位女士說她父母晚上睡覺愛把門上保險 ，多次要求未果，她怕遇到緊急情況進不去，就找人把保險拆掉了。父母就每天用沙發和凳子堵門，結果母親搬沙發又把腰閃了，搞得她放下工作陪她去醫院，諸如此類的事情煩不勝煩。

還有一位女士被失智的母親辱罵折騰，得了抑鬱症，差點從二十一層樓跳下去……這讓她感覺父親鬧得大家午覺睡不好，真的不算什麼大事。

小王來告狀，老爺子每天晚上起床上廁所，回到床上倒頭就睡，不知道蓋被子。現在天冷了，這樣很容易受涼。於是下午曉鷗就跟小王一起，訓練父親自己蓋被。她們讓他睡倒，然後自己拉被子。可是老人家倒下就直挺挺躺著，就是不肯伸手拉一下被子。她以為他沒弄明白什麼意思，反覆解釋。就是這麼一個拉被子的動作，花了一個小時都沒教會。

正在焦頭爛額之際，曉鷗聽到父親咕噥了一句：就不能有個人來伺候一下啊。她才明白老爺子是故意的，一下子火了：誰知道你晚上幾點起床上廁所？你是不是指望人家小王一晚上不睡覺，在這兒守著為你蓋被子？就你是人，別人都不是人，不需要休息嗎？父親不作聲，用沉默對抗。

若不是親眼所見，她絕不會想到，曾經溫和厚道的父親會如此不通情理。在她的記憶裡，中學語文老師的父親是頗有君子之風的，他的性格隨和到了懦弱的程度，對孩子極有耐心，長這麼大，她幾乎從未見他發過脾氣。難道人老了，性情也會變嗎？

這天午覺起來，小王把兩人安頓好在客廳看電視。父親突然問曉鷗：三子還來不來啊？可能前段時間她跟著三姊見習，都是三姊和曉鷗兩人陪伴，他習慣了。

曉鷗說：三姊值班結束了，現在是我值班。他又問：四子呢？曉鷗說一個月以後，四子天天來陪你。老人家悲從中來，一邊說著：「都不來了，走了都沒人問，沒得意思，不想過了。」一邊老淚縱橫，怎麼勸也沒用。倒是失智的老母親無憂無慮，開開心心的，真是福兮禍兮。

自從母親失智，二老生活不能自理，他們兄妹五個當即做了周全安排。大姊和大哥把父母的銀行帳目做了整理，發現二老畢生積蓄一部分被捲跑了，一部分買了一屋子的保健品，所剩已經不多。好在每月還有工資，於是用他們的工資請了一個住家保母，一天二十四小時照看兩人生活，同時五家輪流派人去父母家值班。

家務基本由保母做，值班人員早出晚歸，主要提供精神陪伴，同時負責採購日常柴米油鹽、菜肉蛋品，和抽紙、成人尿不濕等必需品，保證父母的生活品質。因為保母虐待老人事件時有發生，值班人員對保母同時有監督指導作用。（二）