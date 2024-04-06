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黑色沼澤（三二）

桑文鶴

那一天，趁著沈以寧洗澡的工夫，我帶著抹布去了對門。在看到纏繞在媚姊脖子上的那根領帶後，一個主意鑽進了我的腦子裡。我迅速回去，在滕大哥的臥室裡，找到了另外一條他繫過的領帶。我隔著抹布捏著它，用它替換了原先的那條。為了讓它看起來更加逼真，我脫下T恤衫，用它包著手，又用那根新領帶在媚姊的脖子上緊緊勒住。

也許是我的幻覺，我總記得，當時她是動了一下的。但當我離開的時候，她已經悄無聲息。這樣也好，這個債，最終還是我來背，一切都與沈以寧無關。

我把T恤穿好，用抹布擦拭了我和沈以寧可能摸過和站過的地方。然後我帶著我們送給滕大哥的那條領帶，離開了。

我把那條領帶摺好，塞進我的內褲裡。回齊城的火車上，在火車路過一片荒地的時候，我去上廁所，然後在廁所的窗口，把那條領帶扔了出去。

做這些事的時候，我只覺得對不起婉音表姊，但對於滕大哥，我的心裡了無歉意。

我從一開始就不喜歡他，他壓根配不上婉音表姊，是他毀了她。那些可能會接踵而至的麻煩，是他應得的。他如果進了監獄，那婉音表姊也會回歸家庭，我也不用等到每一年的夏天才能見到她。

只是我沒有想到，他們壓根就不是什麼善人。除了劉蘇媚外，我和沈以寧也終結了滕勁坤和謝婉音的生命。雖然物理層面的夏天還會如期而至，但我的心裡卻再也沒有過夏天。

第二天，麥阿東醒了，醒來就吐。我給他端來溫水和菜粥。（三二）

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