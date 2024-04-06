我把文章寄白雲（五）

另外，我們所不知道的是，章老師很早就拜佛皈依，成為著名法師的弟子，是一名潛心修行的居士。

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周日，快寫完悼文，感冒仍然未見好轉，我依照醫生指示，開始服藥。好容易舒緩些，不由得回顧和老師最後的聚會，那次也是章老師和我閒聊最久的一次。當天，她見到我，就愉快地說：「你上回送我的毛筆還在呢！」

區區心意，沒想到老師還記得。那年，湊巧旅行至北京書畫街，心血來潮選了幾支狼毫毛筆，外加硯台，帶回台北送給她。

章老師喜歡書法 ，年輕時曾經參加中、日書法比賽，榮獲優等獎。我很欣賞她蒼勁的筆法，以前上她課，見她在黑板落字，我便窸窸窣窣往自己的筆記上照貓畫虎，模仿半天。幾次得到校內書法比賽獎項，歸功於章老師的啟發。

老師笑著說：「我大兒子拿到博士學位，到大陸工作，也結婚了。」

我向她道賀：「恭喜啊！」

「可是，有件事我一直納悶著。疫情 前，我和小兒子去H城參加大兒子的婚禮，到的那天，女方家說，你們沒出份子錢，沒有安排座位。婚禮就快開始，我們都還沒有位子坐。」

十多桌酒席，沒有新郎母親的位子？如此疏於溝通、漠視傳統的作風，發生在那個江南名都，令人匪夷所思。

我問：「大兒子事前知道嗎？小兒子當場有為你解圍嗎？」

「老大完全不知怎麼回事，小兒子更不清楚。」

老師穿著淺橘色中式棉質夏裝，體態明顯變胖，臉色也顯得暗沉。她縮著脖子、嘟著嘴，委屈地說：「我帶去一些祝福新人的吉祥擺飾，被放在台上，以為婚禮後，會交給新人。」（五）