「我找到養過我的那家人，那個大姐跟我說了不少以前的事。最後她像是突然想起了什麼似的，說有東西要交給我。然後她進了裡屋，出來的時候，手裡拿著一封信。她說郵遞員來送信的那天，只有她一個人在家。她看到寄信人的地址是沁城，就好奇地把信打開看了看。以前隔三差五的，也總有沁城寄來的信，信裡總是夾著十塊、八塊的。她想拆開看看，這次裡面有沒有錢，可裡面除了一封摺起來的信，什麼也沒有。信裡的內容她似懂非懂。但後來大人回來，她怕被人發現自己私自拆了信，就把信塞進了自己的床鋪下面。直到幾年後，她大掃除的時候，才又偶然找到了那封信。」

「那信裡寫了什麼？」我問。我的聲音有點發抖。我望向沈以寧，她的臉色已經煞白。

「主要就是一些感謝和囑咐的話，不過信的結尾還有那麼一段，說住在他們對門的夫妻家裡，突然來了兩個孩子。說是孩子也不全對，準確地說，應該是兩個少年。她跟對門的那個女的打聽了，才知道那兩個少年是一對龍鳳胎，是她的表弟和表妹。平常看著他們四口人一起出去，就像是真正的一家四口一樣，她心裡很是羨慕。她自己就是獨生女，所以一直羨慕有兄弟姊妹的人。我想她在生活裡，估計也是挺寂寞的，沒什麼說話的人，所以恐怕寫信來，也總會寫一堆廢話。她還寫什麼，兩個孩子就是比一個孩子好。如果生活裡遇到什麼事，家裡的老人又都不在了的話，那最起碼兩個人還能互相扶持一下。」

麥阿東看了看我和沈以寧，「就像你們這樣，對嗎？」他喝完啤酒瓶裡的最後一口酒，然後突然倒在了桌子上。（二八）