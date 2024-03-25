圖／甘和栗路

這個街心花園周圍大樓林立，有上百公司，她也不知該去何處失物招領，而且吊墜看上去也不貴重。她實在對這個桃花吊墜一見鍾情，愛不釋手，就放入了自己的包裡。前些日子偶然在一家店裡購得一根鵝黃色的掛繩，覺得跟這個吊墜很配，就將其掛在了脖子上。

「我撿來的。」姜桃紅著臉說道。

「這個吊墜是我做的……」男青年說道。

未等男人說完，姜桃把吊墜從頸脖上摘了下來，放在他的挎包上說：「還給你……」

男人欲說什麼，可是姜桃已經進了車子，車子揚塵而去。

這件事給姜桃帶來一點小小的不快，過了幾天，她也就將此事拋在腦後。不過她還是隔了一個周末再去藍咖啡 館。當她再次聞到那滿室醇厚的咖啡芬香時，只覺得通體舒暢、心曠神怡。她還是窩在靠窗的角落裡，一面喝咖啡，一面手指握著鼠標輕輕在筆記電腦上滑動，完全沉浸在自己的世界裡。

過了一會，她又一次感受到了那一束目光。有完沒完！她有點惱怒地想著，不就一個吊墜嗎？都已經還你了，還要做什麼？她抬起頭，直直地迎上那束目光。這次那束目光沒有避開，那個男人走了過來。

「那天我話還沒說完，你就走了。」他開口道。

姜桃依舊冷冷地看著他。

「其實這個吊墜是我扔掉的……沒想到戴在你身上，卻是那麼的美麗又妥貼，我想把它送給你。」男人說著，又遞過了那個桃花吊墜。

姜桃的臉色緩和下來，她接過吊墜說道：「為什麼扔掉？我覺得很好啊。我真的非常喜歡這個吊墜，才會留著它。」

「謝謝你，你的喜歡是對我最大的褒獎。我做飾品設計，快要靈感枯竭了，對自己也沒了信心……」男人的眼中閃過一絲黯然，接著又淡淡地笑著說：「看到你戴著它的樣子，因為你的喜歡，好像又有了一點信心、又有了一些靈感。」

姜桃聽見這話，展顏一笑，瞬間春暖花開的感覺。氣氛輕鬆起來，兩個人便你一語、我一言地聊了起來。

男青年名叫曾凱，中學時跟著父母移民 到美國。學藝術的，做飾品設計，開了一個網店，另外教孩子畫畫。姜桃大學畢業後留美，現在一家公司就職，主要做網頁設計。姜桃雖是理工女，但愛好文學和藝術，兩個人因此聊得頗為投契。

他們都租房而住，各自的公寓樓離藍咖啡館都不遠，都是這裡的常客。不同的是，曾凱來的時間比較隨興，姜桃固定在星期日上午。

曾凱是個活潑的性子，知道姜桃的名字後就笑了起來說：「怪不得對這個桃花吊墜情有獨鍾，原來名字就有桃啊。」他想了想又說：「我以後要加入更多花的元素到飾品中，也許會受歡迎。我覺得桃花耳環就會很漂亮。等做出來後帶給你，你戴著一定很好看！」

「好啊，我可以付錢，包括這個吊墜的費用。」姜桃說道。

「哈哈，你不要這麼客氣。你是我的靈感來源和試戴模特兒，哪裡會要你付錢。」

姜桃掩著嘴笑了起來，這個曾凱滿有意思。

2

姜桃周一去上班的時候，依然戴著桃花吊墜。她穿了一件米色小風衣，秋風拂起她的髮絲和衣角，吊墜在胸前輕輕搖擺。她匆匆走入辦公大樓，這是一棟十八層的大樓，分布了十幾個公司，姜桃的公司在五樓。

姜桃在樓下等電梯時，又感覺到一道目光射來。她自嘲地想：這個桃花吊墜好像引來桃花朵朵，好多年沒有感覺到男人的注視了，最近怎麼接二連三來了？

她順著目光轉過臉去，看見一個面熟的男人。

那個男人也是三十左右的年紀，中等個子、國字臉，五官端正但沒什麼特點，戴了一副黑框眼鏡。他和姜桃四目相對，然後那個人叫了起來：「姜桃！」

姜桃急速在腦海搜索，終於在尷尬發生前，喊出了男生的名字：「丁毅！」

丁毅是姜桃大學時同系不同班的校友，上大課時兩個班常在一起，沒有特別的交集，但互相也認識。他鄉遇校友，見面分外親，他們迅速交談了幾句。（二）