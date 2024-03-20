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那年花開月正明（六）

夏嫿

郭守正幹的是攝影，工作本來就辛苦，電視台應酬也多。他性格粗線條，經常在MSN上與何曼妮聊著、聊著就睡著了。一兩次，何曼妮挺心疼的，覺得他不容易。可看到李倩雲夫妻，她就不那麼想了。人家夫妻為何可以做到比翼齊飛、雙宿雙棲的，郭守正為什麼不可以出來拚搏一下？那樣自己也不會孤零零地承受所有。

何曼妮任性，郭守正開始戀愛就知道，他覺得任性增添生活情趣。何況人生一馬平川，看到盡頭，過於單調沉悶。何曼妮或者會闖出別樣的天地，反正自己在國內，事情即便沒有朝好的方向發展，也不會壞到哪裡去。根據這些思想理論指導，郭守正便很有規範，波折和苦讓何曼妮獨自承受，這樣利於她做出後面正確的選擇。在郭守正那裡一次一次碰壁之後，何曼妮的心開始逐漸閉合。

鍾偉然的個性和郭守正完全不同。時隔多年，何曼妮和鍾偉然都變成了彼此心頭的硃砂痣。何曼妮很認真地想過，如果人生的出場順序換一下，鍾偉然在前，那麼他們應該會相戀結婚。雖然也會有很多爭執和不同，但他們骨子裡屬於一類人，他們應該屬於恩愛夫妻這列。

就如演員袁泉說：「人這一生，會遇上很多喜歡欣賞的人，都是緣份使然，有的可以成為夫妻、有的能做朋友、有的卻只可以做路人。」

何曼妮的梳理裡，出國是錯的第一步，那與鍾偉然相遇是第二步。他們如所有異國他鄉善良的同胞一樣，相互取暖、相互幫助，沒有絲毫的雜念。

變化在那一年的聖誕節。（六）

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