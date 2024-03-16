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庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

蘋果派對（八）

許閔淳

「英國居然有這種節日，太好了，我正煩惱這些蘋果該怎麼辦呢！」

蘊亭的心忽然振奮起來。她以小刀削蘋果皮，用那種和母親學來的俐落刀法，將果肉切成漂亮的塊狀，浸泡在鹽水中，使它保持完美的淺黃。

俊彥，她的丈夫，那張臉龐，忽然巨型玩偶氣球般占據腦海上空。

強烈的感覺襲來，她所歷經的生活被馬桶盛裝著，俊彥是水箱中的浮球，使沖水按鈕得以正常，所有穢物能被帶走。他是那樣善於平衡的男子，彷彿他本身就是和諧的化身。高中老師，喜愛歷史小說與園藝，動靜皆宜，直面現實的心靈保有一部分抽離，理解蘊亭的一部分，其他則不。

他的存在比較像一個支點，撐著兩人薄薄的生活，維持完好的表面張力。

蘋果的核裸露出來，證實了它是真實不虛的存在。直到現在，蘊亭有時還是會跌入那種，年輕時常跌入的綿軟無止境的果凍體，嘗試在這團東西去尋找一個可以觸碰的真實。曾經她以為，文字能夠使她趨近。

活著最好的姿態是不要太用力去活。

維持愛最好的方式是不要太愛。

為什麼呢？

蘋果，一顆顆的蘋果，連同俊彥的臉飄浮在空中，以熱氣球的沉穩姿態，將他們載往粉嫩緋紅的世界。

琳達不知去哪弄來了蠟燭的心蕊，將蘋果挖出空洞，倒入酒精膏，所有的蘋果成為燭台。

燈「啪答」被關上了。

整間房子燈火搖曳。

客廳玻璃長桌、茶几、木紋地板、廚房吧檯，皆被放置琳達製作的蘋果蠟燭。

蘊亭有瞬間，認不出這是自己的家。

詭譎的熟悉陌生感浮游其中。

俊彥出差至老家時，正好患了重病，乾脆留著休養；而她竟為此感到鬆了一口氣，生活終於有所波動。（八）

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