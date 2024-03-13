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當熟悉的聲音再次響起，她竟有些百感交集──最終還是將湧上嘴邊的話嚥了下去。其實，在李凱旋找來之前，王誌曾在QQ上給她留過言。那會兒，他大概還過著朝九晚五的上班族生活。

王誌寫了很長一段話，個人獨白似的，言不及義，讓人費解。她看見時已是一個禮拜後，心裡頗有些訝異，還打趣他──「你這是越來越多愁善感了啊！」畢業後，他們儘管聯繫不多，但彼此都以積極陽光的一面示人，分享生活中的大事件，本能地忽略隱祕、灰暗的情緒。她一點也不想與王誌交流內心的隱祕事。那次，她照例倉促回了他幾句，叫他務實一點，多和人接觸、多交朋友，別七想八想之類的廢話──便將此事拋之腦後了。

這事雖然談不上有多機密，但好像也沒必要讓第三個人知道。所以，她沒告訴李凱旋，也不打算讓他知道。每次通話，李凱旋第一句總是：「讓我們來聊聊王誌吧。我敢說，他是我們同學中最有膽量的一個。」於是，王誌的陳年舊事被一件件翻揀出來，歷久彌新。

比如，當年的教學樓後面有條臭水溝，每到夏天，學生們不得不捂著鼻子上課。王誌去各個班級遊說，希望每個人都參與進來──捐錢的捐錢、出力的出力，撒小蘇打粉和白醋以除臭和殺菌；待水質乾淨後，養魚提高溝水含氧量，杜絕臭味再次漫溢。方案切實可行，但沒有人聽他的。他不氣餒，自己花錢買了小蘇打粉和白醋，儘管最終被校方叫停。在他們的追溯中，王誌的形象變得從未有過的高大。「這麼多同學中，也只有王誌會這麼做。他的腦袋瓜總是和別人不一樣。」

可好好的一個人怎麼就出家了呢？畢業後都經歷了什麼？他到底是個怎樣的人？這些問號依然在起作用，依然困擾著他們。「如果是你，如果有一天也遇到無法解決的難題，我說的是如果，你也會這麼做嗎？」她說的是出家，問李凱旋會不會像王誌那樣選擇出家。

「如果我知道王誌為什麼這麼做，或許我也會。」李凱旋說。

「可能，這事並沒我們想像中那麼複雜。當年，李叔同就因為接觸了一本講絕食的書才變成弘一法師……」她試探地說。

「我倒覺得此事一點也不簡單。」李凱旋的語氣異常篤定，「我還在做深入調查，一定要搞清楚。如果你想到什麼，別忘了告訴我。」

即使木已成舟，她還是無法想像王誌剃著光頭、穿著袈裟、成日敲木魚、雙手合十念「阿彌陀佛」的場景。她不知道問題出在哪裡，好像換了一身衣服，便相當於換了一個世界。那可不是一般的衣服，那是袈裟啊，是為求解脫之人準備的法衣。

時隔八年，當廖青重新回憶往事──因為袈裟的出現，過往一切好似憑空具備了某種預示意味。比如說，學生時代的王誌從不吃肉，連肉包子裡的肉都要吐掉，連芹菜炒肉絲裡的那點肉都無法容忍，這大概讓他更容易適應寺廟生活吧，簡直是如魚得水。

可除此之外，她實在想不出王誌和寺廟有什麼關係。有一次，學校組織去國清寺春遊，別的同學除了拜文殊菩薩，還把殿裡的觀音菩薩、地藏王菩薩、釋迦 牟尼佛等都拜個遍。只有王誌一直站在那棵隋梅下拍個不停。

那天，李凱旋興沖沖地打來電話，「我終於搞清楚王誌為什麼出家了。」他的語氣像是哥倫布又發現了某塊漂移大陸。廖青以為他在哪個深山古寺裡找到王誌本人，一番調查記者的深入採訪後才獲知實情。

「是他母親告訴我的。」李凱旋的聲音中混雜著山間的風聲，「我找到他父母現在住的地方。他母親一五一十，全都告訴了我。」

「你在哪裡呢？」

「在一個山裡，老人家在這裡種葡萄。」

「那他為啥出家呢？」廖青的心瞬間被拎起來，生怕聽到不該聽的。

「這個嘛，」李凱旋頓了頓，才笑著說：「你說得沒錯，原因真沒那麼複雜。他從小就有個夢想，工作後把父母花在他身上的錢全都還掉，然後再了無牽掛地出家。」

「這就是全部原因，沒有別的？」

「對，他母親告訴我的。」

「小時候說過的話，誰會當真呢？」

「可他就是這樣的人。」

電話那頭傳來斷續的風聲。一時間，兩人都有些無話了。（二）