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蘋果派對（一）

許閔淳
圖／甘和栗路
圖／甘和栗路

「蘋果應當確實存在著，不過，對於果核而言，卻覺得這樣的存在還不夠切實，若是沒有語言做為佐證，就只好以眼睛來證實了。事實上，果核所認為的確實的存在形態，就是存在，而且看見。要解決這個矛盾，只有一個方法，那就是用刀子從外表刺入內部，把蘋果剖成兩半，讓果核見到天日。」

                  ──《太陽與鐵》

還是朦朧的、未被劃破的那種清晨，空氣中瀰漫著人們因夢境而微微浮升的靈魂。一切還沒被描上邊，沒有固定形體。

蘊亭推開棉被悄悄起身，將窗簾拉開一條縫隙。

空曠的街道散發淡藍色而無所謂的氣息。

她將視線移回室內，床上的丈夫安穩地睡著，整個房間包含他的丈夫，亦被這種淡藍色籠罩。

手機上的時間顯示為六點三十，以星期六來說，算是太早了。

她決定再窩回被子裡，反覆翻身還是難以再度入眠。她睜著眼睛發呆，任憑思緒游過空空的腦袋。

她努力撈汲昨夜夢的碎片，仍從指縫流失。

得洗衣服了，她的眉頭比籃子裡的衣褲還皺。

一周後要和琳達見面，這讓她有些不安。

現在的生活是美好的嗎？是的。

是的，她經常反覆確認。

天花板也是淡藍色的，她忽然覺得現在的房間是汲滿水的方形玻璃缸，表面張力微微隆起。若此刻來了場大雨，生活的質地便會緩緩流失、變動。

若大雨長成暴風雨，那麼積累在底部的泥土，那些他們足以將根埋進去的介質，便會把生活攪成土黃色。

最後那些在房子裡的物品：淺褐色貓抓布沙發、桃花心木桌椅、五十五吋液晶電視螢幕、鍋碗餐具、記憶床墊……全會被連根沖出。黏附上一些沙子，乾掉，觸感粗礪，此後掌紋爬滿沙子，眼球亦是。

從沾滿沙子的眼球看出去，生活會成為什麼模樣呢？

她沒再想下去。

她又掀開被子，下床，把丈夫和她的衣服分別放入洗衣袋，洗衣機內部的水發出嘩嘩的聲音。闔上蓋子後，洋裝和丈夫的素色襯衫，袖子拉著袖子親暱地跳旋轉舞。

他們最初共同使用洗衣機時，有這樣一段事。她認為內衣褲應該各自手洗，他說：可是小時候全家人的衣服也都是混在一起，洗完不是同樣乾淨嗎？

襯衫、洋裝、襪子，內褲與內衣，有時候甚至塞入踩腳墊、抹布，全都混在一起不是很可怕的事嗎？不同種類的汙漬共同旋轉，怎麼可能會乾淨呢？

起初她還有點堅持，沐浴後在水盆內搓洗著。某次因為疲憊，索性直接扔進洗衣機。一次、兩次，久而久之，她知道自己已經卸下了什麼。

旋轉，在生活裡旋轉，維持平衡，交換一點什麼出去，收取些什麼回來。事情沒有這麼複雜，質量守恆，靜者恆靜、動者恆動。

捐血室在一個公園前方，是一間有許多透明玻璃窗的小屋子。此時的馬路已經被人群注入生命力，陽光讓事物有了明確的邊線，黑色樹影落在小屋子旁。

她抽號碼牌，填寫每次都要重新回答的問題：過去半年有出國嗎？有打疫苗嗎？一個月內是否看牙醫？是否紋身？是否有一個以上的性伴侶？

因為生活是浮動的，時間不停歇地流淌，相同的人、相同的問題，當然會蔓生不同的答案囉。

護理師會用像釘書機的東西，迅速地在左手食指上啪噠戳一個小洞，用滴管吸起食指上的血，滴進藍色硫酸銅溶液。十五秒內下沉的話，表示血紅素正常，是含氧量充足的血，健康的血。

她知道自己看起來就像個健康的人，三十五歲，身上是米白亞麻長洋裝，黑色編織涼鞋，頭髮在脖子上綰成一個小圓。她知道她不會被捐血室懷疑，不會被其他人懷疑。

但琳達不是，她向來是被懷疑的人。蘊亭曾經深深信任過她，但此時的她懷疑起她們一周後的會面。

蘊亭的生活裡有各式各樣的文字。

每次接到不同的案子，她仍會微感訝異，這個世界需要這麼多的文字書寫。

她到客戶家試吃甜點、和廠商拿保健食品的基本介紹，偶爾寫一些小訪談、電影評論與書評，偶爾也寫政府包案文章，歌頌工程的好處，或是她一點也不懂的房地產分析，奇怪的是，客戶從沒說過哪裡有錯誤。（一）

疫苗 房地產

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