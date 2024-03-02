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「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

空白的相簿（一五）

陸蔚青

深夜花園裡，四處靜悄悄

樹葉兒也不再沙沙響

夜色多麼好，令人心神往

在這迷人的晚上

爸爸看見了我，他沒有躲閃，相反，他對我表現出從未有過的熱情。他走過來，領著我的手，叫我坐在他身邊，用手環住我的肩膀。我忘記了媽媽的囑咐，我好像喝了迷魂湯，被他們的歌聲迷住了。我羞怯而熱情，我問：你們唱的是什麼歌？爸爸說，那是蘇聯歌曲〈莫斯科郊外的晚上〉。

他停下，問我：好聽嗎？我點頭。他們就又開始唱起來，我們看著江水流淌，歌聲好像也在流淌。我跟著他們唱，我也學會了〈莫斯科郊外的晚上〉。天黑得看不見人時，宋亞茗先走了。爸爸和我沿著月光走，他小聲地唱著，我也慢慢地應和。

走到家門前，他站住，對我說：不要對你媽媽說。

我從那天開始，成為爸爸的幫凶。

13

很多年之後，媽媽都不能原諒我。我不能告訴媽，我只是，我真的是太喜歡他們唱的歌了。我一聽那歌，心就婉轉流動，好像月光下那一面浩浩蕩蕩的江面，蘆葦輕輕撩撥著我的心。我每次聽完回家，都會幫媽幹很多活兒，我偷眼望著媽，我在贖罪。有時媽會問：你爸爸去哪兒了？我就說去辦公室了。

如果我什麼都不說，是不是媽媽就不受傷害？

每當這時候，我都會幻想我是別人。這個別人來自另一個家庭。這個父母並不是我的親父母，我的父母生活在另一個地方，他們只是因為有事才把我放在這裡。有一天他們會來接我，會帶我離開這裡，回到溫暖的家中。他們會深愛我，他們從不吵架。

我常常坐在江邊，對著江水發呆。我的幻想越來越具體，甚至想好了那個親生母親的長相和衣裳。她來時步履輕輕，她拉著我的手，她帶我離開這裡──每次的夢想，都被母親的叫聲驚醒，我回到現實的世界。然而我在幻想之後，心情會好很多，我安慰自己，再忍耐一下，我真正的父母就要來接我了。（一五）

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