飯後步入燦爛的陽光裡，陽光照在葉之璇小巧的臉上，發著光。

「你今天好漂亮。」陳柏榮靠過來，伸手攬住她的腰。

陳柏榮的手突然停住了，感覺上摸到的像是未拆下的一枚標籤。

葉之璇一驚，本能地將身子稍稍避開來，臉唰地紅起來。

同學中有人約會前買衣服，穿完後立刻去退，每次都能美美的約會。葉之璇心想，反正衣服既沒弄髒，也沒破損，百貨公司也不會因此吃虧，為什麼不呢？想得雖然理直氣壯，卻也不想被陳柏榮看穿。

葉之璇旋即恢復鎮靜，轉過臉嬌俏地朝陳柏榮笑笑，然後挽住他的手說：「我們去千禧公園吧。」

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在異地，緊張忙碌混雜著空虛與寂寞的日子裡，幸福念想讓生活充滿了期盼與充實，陳柏榮等不及，周六一到，就直接往葉之璇的學校跑，上了地鐵 才打電話給她。

電話中葉之璇的聲音透露著不安，他急忙問：「不方便嗎？」

的確是不方便，葉之璇心裡想，四十分鐘她能做什麼準備呢？動作向來不俐落的她，要打扮好簡直不可能。何況衣櫥裡多半是出國前四季輪流穿的簡單衣服，無論如何，也搭配不出最新潮的時尚感。看來只能拿出幾天前才和室友去二手衣店精挑細選，為接二連三校園盛大活動而買的衣服了，想想竟有些不甘的感覺。

若請陳柏榮在學校吃飯，膳食計畫裡的餐數就會少掉一餐，意味著她必須犧牲一餐。每次遇到這種情況，她中午就盡量塞，能塞多少食物就塞多少，塞到晚餐吃不下為止。也知道這樣不好，但若不這樣，哪能省下錢做其他的用途。若在其他地方吃，花費恐怕又遠比學校餐廳多得多，越想越是煩惱。她呆坐床尾，彷彿又掉入之前不見天日的黑洞裡。

她真的跳不出母親畫下的那個永遠跨不出去的圈圈嗎？窮困拮据的悲哀，她徹底受夠了。（一三）