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學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

旋轉的愛情（一一）

楊秋生

「我聽說千禧公園不錯，在洛普區，是芝加哥人氣第二的旅遊景點，離我住的地方不遠，回去也容易些。這個公園很受歡迎，還是免費的！你覺得呢？」

「好主意，裡頭還有名為『雲門』的藝術作品呢！來到公園的人都會跟『雲門』拍照，是個很夯的打卡點。」

葉之璇一聽陳柏榮同意，整個人輕快起來，問：「『雲門』？是指林懷民的雲門舞集嗎？他紅到這兒啦？」

陳柏榮噗哧笑出來，「不，雲門是一件公共藝術作品，是世界上最大的永久性戶外藝術裝置。2004年揭幕，已經是芝加哥最具代表性的景點了。」

「太好了！」葉之璇高興地說。

他們乘坐北美最快的電梯之一，直衝九十四層樓，感覺像飛一樣。所有的煩惱遠遠被甩在後面，沒跟上來。全新的體驗，刺激且令人興奮，他們兩個人的手緊緊握在一起，像奔赴天堂終點站。

上了觀景台，站在緩傾斜三十度的全面玻璃窗前，以三百六十度的不同視角俯瞰芝加哥全市、壯麗大道和著名的天際線，美麗的密西根湖、緊鄰的四個州，多麼震撼！葉之璇感覺滿滿的幸福都快溢出來了。

初到法國市場時，葉之璇覺得有些意外，整個市場和她想像的完全不一樣。溫暖的燈光在開放式的空間營造出熱鬧溫馨的氛圍，她覺得肚子餓了，說：「好吧，看你要吃什麼呢？講好今天是我請客。」

「謝謝，那我就不客氣了。」（一一）

芝加哥

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