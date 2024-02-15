這都是些什麼事情啊！怎麼鄧秀蘭的聖誕帽子也被兒子拎了回來？我倒在沙發上，試圖還原他和鄧秀蘭之間，這是又發生了什麼事情。

或許是鄧秀蘭跟兒子講了她和林祥的事情。我想我這判斷是對的，我覺得這件事情我有必要讓艾爾森知道了，和兒子談心的事情，可能交給他這個做父親的會更好吧！艾爾森的電話打通了，卻沒有人接，或許此刻他剛好在看病人。

我站在窗前，看著外面的萬家燈火。那一扇扇亮著燈的家裡面，是不是也有這樣或者那樣的故事？是不是也有不一樣的悲歡離合？

我手機「叮鈴鈴」響起，應該是艾爾森打回來吧。但是我一看，竟然是林淑芬的號碼……

「李醫生，您能來明星咖啡 館嗎？我兒子、您兒子和我閨女他們都在這裡。是您的兒子，奪走了我的女兒，不，是您的兒子奪走了我未來的兒媳！」林淑芬憤怒得語無倫次。「您趕緊來吧！」

當我跑下出租車 的時候，看見他們四個站在咖啡館門外，圍成一個小圈。

「什麼破綠卡 ，我什麼都不要了。你們讓我走！」林祥在喊。

「我從來就沒有愛上你的兒子，我恨你！是你氣死了我的母親！你這個第三者！」鄧秀蘭對著林淑芬喊，「我就是要讓人人都戳你們的脊梁骨，我就是讓林祥也離開你！現在你嘗到母子分離的滋味了吧？」

鄧秀蘭那原本秀氣的臉，這會兒看上去是那樣可怕。她還只是一個二十出頭的青年，可是聽了她的話，我感到脊背颼颼地冒著冷氣。這孩子的心機，豈是我弗蘭茨可以駕馭得了的呢？（二○）