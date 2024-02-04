難不成這個姑娘為了一個永久居留的身分，就拋棄自己的男朋友不成？如果真是這樣，我的傻兒子弗蘭茨可是沒有這樣的鬼心眼的。他就像他爸爸艾爾森一樣，直心眼外加直腸子。

我心裡想的這些也沒有辦法跟兒子說，人家女孩子已經站在了我面前，我還能說什麼呢？我能說你今天別來我家裡了嗎？我開始罵我自己，為什麼從中餐館 出來後不直接回家呢？可是事已至此，只能硬著頭皮往前趕了。

「媽，我們可以搭你的車嗎？早點回家的話，我們還可以幫你做點什麼，是吧。」兒子嘻皮笑臉地跟我開著玩笑，再也不是我求著他回到我們那裡的樣子。

兒子平時住在我們早就給他買的公寓裡邊，那裡離他的大學近一些。學習計算機軟件工程的兒子自己說，需要一個適合的地方來學習。兒子還早早地給我和他爸爸，畫好了一張能吃半輩子的大餅。兒子說，等到他畢業去了矽谷 任何一家科技公司，我和他爸爸都不用愁我們倆後半輩子的日子了。說這話的時候，兒子大概也沒把他兩個都是醫生的爸媽放到眼裡。

憑我們兩個的收入，哪裡還需要他給我們養老呢？但是兒子有這樣孝順的心思，我還是有一些感動的。雖然我已經在這個國家生活了快三十年，早已經計畫好我和艾爾森的晚年生活了。兒子的未來只屬於他自己的小家庭，只要兒子快樂，我們就快樂。我們不需要未來的兒子一家來承擔我們的生活費用。

再有一個月就到聖誕節 了，城裡街道兩旁的商家已經開始妝點自家的門面。一些紅色的彩燈看起來喜氣洋洋，讓我想起故都掛滿紅燈籠的街巷。（九）